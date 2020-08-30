【增記憶穴位】冇記性易腦退化？增記憶5穴位飲栗子腰果紅蘿蔔湯

記憶力衰退？出門後經常忘記自己要做的事？工作甩漏？家中有的東西又重複買？你可能有健忘症！如果想改善健忘問題，不妨參考以下食療及穴位按壓方法，令大腦更靈活，甚至延緩或推遲腦退化症的發生。

健忘者記憶力衰退，容易忘記往事，嚴重者，言談不知首尾，事過轉瞬即忘。（GettyImages）

健忘，是指記憶力減退，註冊中醫師張婉蘭指，遇事健忘是一種病證，亦稱喜忘或善忘等。健忘者容易忘記往事，嚴重者，言談不知首尾，事過轉瞬即忘。早期輕度認知障礙者，可按健忘辨證施治或調理，以延緩或推遲腦退化症的發生。

腦退化症狀與老化的分別 (按圖看清)

+ 15 + 15 + 15

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張醫師表示，頭部是身體所有陽經交會之處，身體五臟六腑經絡之陽氣會聚於頭面部，透過按摩頭皮的穴道，讓頭皮上的經絡氣血獲得通暢，可以刺激大腦，對改善記憶有幫助，同時也有集中精神的效果。

有助增強記憶力及提神的５個穴位（按圖了解）

1. 百會穴：頭頂正中線與兩耳尖連線的交叉處

２. 四神聰穴：於百會穴前後左右各距約1拇指處，共4穴。

3. 風池穴：位於後頸部，枕骨下方凹陷處。

4. 神門穴：在手腕橫紋處，從小指延伸下來，到手掌根部末端的內側凹陷處

5. 內關穴：手腕橫紋後，往上約3指寬的中央，於兩筋之間

按摩方法：拇指或食指用力作旋轉按壓，每次約2-5分鐘，按至穴位微酸脹感為合適，每天1-2次。

此外，張醫師亦提供了兩個改善健忘的食療。（按圖了解）

+ 4 + 4 + 4

栗子腰果紅蘿蔔瘦肉湯

材料：栗子10粒、腰果 10-15粒、紅蘿蔔2個、新鮮粟2條、豬瘦肉1斤、鹽適量

做法：把豬肉洗淨，紅蘿蔔及粟米洗淨切塊，將全部材料放入煲加水適量（約14碗水）同煮約1個半小時，加入少許鹽調味即成。

療效： 滋陰潤燥、補腦益髓

銀耳大豆紅棗鵪鶉蛋羹

材料：銀耳15克、大豆100克、紅棗5粒、鵪鶉蛋6個、鹽／糖適量

做法：銀耳用清水泡發20分鐘後，洗淨，撕成小塊。鵪鶉蛋煮熟後去殼。大豆和紅棗用清水洗乾淨後，在鍋內加入適量清水，與銀耳一同放入鍋內，文火燉至爛熟，起鍋前再把鵪鶉蛋加入，加入少許鹽或白糖調味即成。

療效：益氣健脾、養心安神

除了以上食療外，不少日常的食物都有補腦的功效，假如平日常常忘東忘西，可多吃以下8款食物，令大腦更靈活，預防腦退化症。

8種補腦食物（按圖了解）

+ 3 + 3 + 3

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註冊中醫師張婉蘭（受訪者提供）

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