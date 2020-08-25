【中醫教室】情緒差憂慮多易肝鬱　嚴重可致癌！5大食療疏肝健脾

肝鬱，當我們找中醫調理身體時，不時都會聽到「肝鬱」一詞。究竟「肝鬱」是什麼？ 肝鬱，是指肝氣鬱結，鬱就是指不暢達的狀態。肝鬱的原因最主要與情緒有關，當人遇上不順心如意的事情，想不通便會鑽牛角尖，情緒就會變得很差，這時候便有機會出現肝鬱的情況。

都市人生活及工作壓力大，難以事事如意，七情自然容易不順，肝氣不順暢就會鬱結。（GettyImages/VCG）

中醫認為，肝主一身之氣，掌管人體內所有氣之流動，氣必定要舒展暢達，因此最忌就是「鬱滯」。七情，即喜、怒、憂、思、悲、恐、驚的調節在肝，即是肝氣，如七情運作順暢，肝氣才能通暢，自然就不會鬱悶。不過，都市人生活及工作壓力大，難以事事如意，七情自然容易不順，肝氣不順暢就會鬱結。

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肝鬱可致三高、內分泌失調、癌症

註冊中醫師鄧蕙盈指，肝鬱常見症狀包括脅肋（身側）脹痛、頭痛、耳鳴、眼乾澀痛、鬱鬱寡歡、失眠多夢、口乾口苦、胃脹不適、月經失調等，症狀亦會因情緒波動而加重。

若肝鬱的情況一直拖延不處理，會容易導致偏頭痛、睡眠障礙、痛風、三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）、內分泌失調、癌症或中風等疾患，不容忽視。

鄧醫師表示，肝鬱不但影響肝臟，根據各種情況亦會影響身體其他部位，引致不同的症狀。

5種不同類型的肝鬱、症狀及食療

1）肝鬱脾虛

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成因：生活壓力大，愛鑽牛角尖會易致肝鬱。五行來說，木剋土，即肝剋脾，肝和脾會相互影響，肝氣鬱結會影響脾胃運作，令消化功能轉差

症狀：胸口、脅肋（身側）脹痛、腹脹痛、大便稀軟、食慾減退、經常嘆息

食療：桂花烏龍參茶

2）肝陰不足

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成因：因七情不暢，肝氣鬱結，氣鬱化火，耗氣傷血所致

症狀：頭暈耳鳴、目澀乾痛、脅肋隱痛、心悸健忘、煩躁易怒、夜間盜汗、口乾舌燥

食療：雙仁寧心茶

長期熬夜、情緒差及飲食不當，如酗酒、吃肥膩重口味食物可致肝膽濕熱。（《一起吃飯吧》劇照）

3）肝膽濕熱

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成因：長期熬夜、情緒差及飲食不當，如酗酒、吃肥膩重口味食物所致

症狀：脅痛劇烈、眼睛帶黃、口乾口苦、噁心嘔吐、便秘、舌紅苔黃厚

食療：五汁飲

4）肝陽上亢

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成因：時常發怒、急躁，以及經常熬夜所致。氣鬱化火，容易出現三高等疾病

症狀：眩暈耳鳴、頭痛劇烈、目紅面赤、急躁易怒、失眠多夢、腰膝痠軟

食療：清肝明目茶

喜歡生悶氣，壓抑自己的情緒會阻礙氣血正常運行，導致肝鬱血瘀。（GettyImages）

5）肝鬱血瘀

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成因：喜歡生悶氣，壓抑自己的情緒，肝氣不順暢，阻礙氣血正常運行，繼而出現瘀血

症狀：反覆頭痛、情緒抑鬱、脅肋脹痛、腹部脹滿、經期紊亂、臉色晦暗

食療：木耳山楂蘋果湯

上述食療孕婦慎用，飲用前應先諮詢中醫師。

鄧醫師提醒，肝鬱人士飲食方面忌食辛辣、煎炸烘焙食物，減少零食及高糖高脂的食品，也要避免煙酒。

她又指，最重要是保持心情愉快，「福禍相倚，人生歲月總有開心或不開心的時間，重要的是活在當下，不要沉浸在追悔過去或過份擔憂未來，好好和自己相處，與至親好友享受美好的時光。」

註冊中醫師鄧蕙盈（受訪者提供）

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