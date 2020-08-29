【腰痛】坐逾30分鐘就腰痛可能腰椎間盤突出！簡單4招自我檢測

總是沒有辦法久坐，坐超過半小時到1小時，腰就會很痠痛嗎？那要小心了！你有可能腰椎間盤突出了。

正常的腰椎間盤通常在25歲以後就開始逐步退變、老化，其中的膠原成分逐漸減少，彈性也隨之降低。腰椎間盤突出的問題，多發生於年輕人、長期需要彎腰的搬運工以及與從事與跳躍動作有關的運動選手，以及長時間久坐的上班族。也會因為日常錯誤姿勢、彎腰駝背、滑手機頸椎前傾、體重過重、腹背部肌肉肌力不足等原因，發生椎間盤突出的情況。

什麼是椎間盤？

椎間盤是脊椎內的軟骨組織，會因為長期的受壓及突然的重力（長期不良的姿勢、不當搬重物、退化、外傷），造成周圍的韌帶受損或退化，導致椎間盤膨出，以致擠壓周邊的組織及神經，造成不適（頸腰部疼痛、手麻腳麻等問題）。

腰椎間盤突出有什麼症狀？（率先點擊下圖看清！）

+ 8 + 8 + 8

造成椎間盤突出的原因

1. 年齡：好發於30~45歲以上。 2. 姿勢不正確，長期彎腰駝背，頸椎前傾。 3. 肥胖：體重過重，腹部突出導致腰椎壓力承受增大。 4. 腹肌背肌肌力不足：肌肉無力，椎間盤支撐力不足，容易造成椎間盤突出。

腰椎間盤突出有什麼症狀？

間歇性或持續性背痛、背部肌肉痙攣、坐骨神經痛、腿部肌肉無力、腿或腳麻木、膝蓋或腳踝反射減弱、膀胱或腸功能改變、行走困難、疼痛隨著運動而惡化、前彎姿勢使腿部疼痛明顯惡化、站立時骨盆傾斜、呈臥姿時疼痛緩解、咳嗽或打噴嚏時疼痛加重等。

四個方法測出腰椎間盤突出的可能（點擊下圖看清！）

+ 6 + 6 + 6

站姿體前彎測試

如果有椎間盤突出，當腰部向前彎曲時，會對椎間盤施加強大的壓力，使症狀惡化並且疼痛增加。相反的，向後彎時疼痛會減少。

單腳站立測試

腰椎間盤突出的其中一個症狀是肌力下降，使脊椎穩定性下降。腳沒有辦法使出力量，很難用一條腿站立，因此單腳站立測驗時，如果無法維持住姿勢，也有可能是椎間盤突出。

四個方法測出腰椎間盤突出的可能（Heho健康授權使用）

仰臥直抬腿測試

方法：仰臥在床上將腿伸直，抬起其中一腳，抬起的過程中讓臀部緊貼在床上。

做這個測試時，假如大腿後側很緊不舒服，就是腿後肌太緊繃所導致的，建議伸展腿後肌群後再來做測試。一般人抬起的角度可至70度以上，如果抬起角度小於60-70度時就出現明顯的疼痛加重，甚至只有20-30度就會劇烈疼痛難忍，可能是椎間盤突出。

踮腳尖測試

同樣的，因為腰椎間盤突出的其中一個症狀是肌力下降，腳的肌力比較弱，而使不出力氣，無法踮腳尖，翹腳尖（只用後腳跟）也很困難，也會有腳麻的情況出現。

※以上方法僅供參考，如有長期不適或疼痛建議就醫檢查

相關文章：【腰痛】起床、刷牙姿勢一直都係錯？教你5個正確姿勢防腰痛

+ 6 + 6 + 6

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】