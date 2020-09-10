【奧米加3奧米加6】心臟專家建議攝取比例　魚油吃太多流血不止？

很多人都會選擇吃魚油來增加Omega-3的攝取量，但藥劑師叮嚀Omega-3並不是吃愈多愈好！台灣微笑藥師藥局廖偉呈藥師（港稱藥劑師）表示，Omega-3、Omega-6的攝取量應維持1：1的平衡關係，才能發揮最大的效益！

Omega-3、Omega-6怎樣吃？（點擊下圖看清！）

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Omega-3、Omega-6都屬於多元不飽和脂肪酸，也都是人體無法自行合成的營養素，需要透過飲食、營養品補充以滿足身體所需。台灣廖偉呈藥師指出，Omega-3、Omega-6對人體來說都屬於重要的營養成分，雖然乍看之下會覺得「Omega-3可抗發炎，但Omega-6卻會產生促進免疫反應的發炎作用」，然而實際上兩者其實存在著互相牽制的平衡作用；美國心臟學會亦建議，Omega-3及Omega-6應維持1：1的均衡比例。

廖藥師進一步說明，若大量攝取Omega-3、避免Omega-6，可能會造成凝血能力降低、導致受傷後容易出血不止的狀況；反之，若飲食攝取大量的Omega-6、卻忽視Omega-3的重要性，則可能會降低細胞發炎的防禦能力，或導致身體慢性發炎反應，因此兩者過猶不及都不好。

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然而，Omega-3、Omega-6攝取來源不同，Omega-6很容易從日常飲食中攝取，包括像是肉類、海鮮、蛋黃、大豆油等都含有Omega-6，通常不太需要擔心營養攝取不足；但反觀Omega-3在日常飲食的來源則相對較少，較常見於含油脂的魚類（如三文魚、鯖魚、秋刀魚）、核桃、亞麻仁、奇亞籽等食材中。

廖偉呈藥師補充，依照台灣民眾目前的飲食習慣來看，Omega-6與Omega-3攝取量嚴重失衡，可能差距到15：1、甚至30：1 之多，因此在日常飲食中的確需要有意識的增加Omega-3的營養來源，例如多吃魚，或食用亞麻仁籽、亞麻仁油等都是可行的做法，亦可諮詢專家建議選擇食用魚油保健品以滿足身體所需。

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