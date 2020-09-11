【膀胱炎】尿頻因膀胱壁纖維化　5大方法護膀胱一急就屙都係錯！

曾聽泌尿科醫生說過「間質性膀胱炎昰不治之症」的說法，實際上，會造成間質性膀胱炎患者痛苦的共同病因是膀胱壁的纖維化或硬化，導致膀胱的容積變小，因此即使尿量不多也會頻尿與夜尿。

而且因為膀胱壁纖維化，所以當膀胱內一有尿液，就會擴張拉扯到膀胱上皮的神經纖維末梢，於是恥骨後方或膀胱就會痛。由於患者的症狀常是久治不癒，因此「間質性膀胱炎」常會被誤診為「慢性膀胱炎」，但尿液檢查大多是沒有感染，尿動力檢查會發現膀胱容量較小，有時甚至不到100c.c.患者就會有尿意感。

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前台灣婦產科醫學會理事長謝卿宏醫師表示，由於患者的問題是膀胱的容量變小了，只要能讓膀胱可裝更多的尿，患者就會好，治療也就會有成效，但目前為止除了膀胱擴張之外，其他外科治療都沒有效果。至於膀胱內灌注法，也沒辦法有效增加膀胱的容積，因此不管是肝素、玻尿酸或其他藥物的灌注，除了有要重覆灌藥的麻煩與不適之外，也常徒勞無功；而肉毒桿菌注射不僅不能讓膀胱變大，更會造成解尿困難。

用口服藥來治療間質性膀胱炎，則大多無法改善頻尿，也不能根本治療。根據國際間質性膀胱炎基金會的統計，約有14%的間質性膀胱炎患者同時罹患膀胱過動症，若患者恰巧服用Vesicare這類治療膀胱過動症的藥物就會見效，此乃由於Vesicare也有增大膀胱容量的效果，所以是目前唯一能夠改善間質性膀胱炎的藥物。

而除了藥物，患者平日也可以做膀胱的自我訓練來改善頻尿問題。我們都知道每天要喝足夠的水，但不能一口氣灌1,000cc.的水下肚，我們也都知道不要憋尿，但卻不知道只要有尿意就跑廁所也是錯誤的方式。以下列出平常保養膀胱的「4要1不要」：

保養膀胱方法（點擊下圖看清！）

1. 「要」注重喝水與飲食：多喝水是保養膀胱的第1步，喝水的原則，就是隨時要均勻（平均）的慢慢喝，最好是每小時在100至200c.c.左右。飲食則要有足夠的營養，富含維他命A、B6和C的食物有益膀胱上皮，對膀胱有保護作用；所以，在四季都可享用的柑橘、柚類或番茄，都是很好的選擇。除了水和水果之外，不建議飲用其他植物萃取的飲料或其相關製品（膠囊）。

2. 「要」適度憋尿：養成3、4個小時左右去解1次小便的習慣，千萬不要有事沒事就去上廁所，以避免膀胱因長期沒有充分擴大而萎縮變小。也不要過分憋尿，避免因為工作太忙而忘了去解小便或憋尿，容易引發膀胱炎或尿液逆流而傷及腎臟。

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3. 「要」常做凱格爾運動：一般而言，最好每天做5、600次以上、甚至千次的骨盆底肌肉（或稱提肛肌）的收縮動作（像憋住大便或忍住屁的樣子），且每次都要持續收縮1、2秒鐘，才有助於保養膀胱功能。這個運動對於骨盆腔鬆弛與尿失禁和大便失禁，有良好的預防與治療效果。

4. 「要」去看醫生：有任何不適建議去看醫生，正常人大約是2至3小時解1次小便，尿量常會在350至500c.c. 左右，並不會有頻尿、夜尿、解尿疼痛、灼熱、尿急的問題。解尿也不必用力，不會尿不乾淨、解尿困難，也不會漏尿、血尿。如果出現上述的情況，可能是生殖泌尿道有問題，務必要去泌尿婦科尋求診治。

5. 「不要」用力解尿：有些人解完小便後，仍然覺得膀胱內還有一些尿，不解不快，就順勢用力擠一下，其實這常是不必要的，因為任何人都有可能會有一些尿解不乾淨（稱為餘尿），餘尿在30c.c.以下都是正常，而且餘尿常會隨年齡而增加，所以1位7、80歲的婦女，餘尿即使是100c.c.，也在可以接受的範圍內。

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