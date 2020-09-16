【胃癌】與胃潰瘍症狀相似難分辨　1招分清楚食飽痛或食飽唔痛？

胃癌也可以說是沒有太多前兆的癌症，當出現腹痛的時候，很可能已經是晚期，但現在人生活壓力大，怎麼知道這種腹痛是胃癌、還是胃潰瘍，其實有一個小辦法可以分辨。

胃癌症狀

在胃癌早期，肚子疼痛的方式，其實就跟一般的胃痛、胃潰瘍的痛差不多，不會是持續性的疼痛，所以是非常容易被忽略的。但隨著腫瘤的長大，腫瘤會吸收身體攝取的營養，同時讓消化吸收的功能變差，所以會感覺自己體重下降、食慾開始不好。

隨著腫瘤的長大，如果頂到了食道，就可能造成吞嚥困難，而腫瘤佔掉了胃部的空間，所以會覺得噁心想吐；慢慢的，胃會很容易脹氣、排便不順，可以摸到肚子有腫塊、或是淋巴結腫大，有些人會有腸胃道出血的問題，所以會排出黑便。

不過胃潰瘍也會有上述這些症狀，因為長期潰瘍導致的萎縮，會讓胃部的容量變小、排空速度變慢，所以出現腹脹、噁心嘔吐的感覺，的確比較難分辨。

▼怎麼跟胃潰瘍分辨？（按圖看清👇👇👇）

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其實胃癌症狀跟胃潰瘍很相似，還有一個原因是消化道的腫瘤生長的方式，有可能本身就是「潰瘍型」。一般的潰瘍型腫瘤，在腫瘤持續生長、侵犯到皮膚組織之後，就會形成一個化膿的傷口，稱為潰瘍，引起的疼痛跟胃潰瘍很像，但其實是腫瘤造成的侵犯。

胃壁雖然是一個完整的組織，但也可以分成黏膜層、黏膜下層、肌肉層、漿膜下層與漿膜層這5層，腫瘤侵犯深度不超過黏膜下層的胃癌，5年存活率可以到90％以上，所以又稱「早期胃癌」；超過黏膜下層的胃癌，存活率就要視腫瘤的形態而定，稱為「進行期胃癌」。

而胃癌分期走到了進行期胃癌，除了隆起的腫瘤之外，也可能會出現潰瘍的形態，嚴重一點，甚至會出現彌漫性的癌組織，胃部組織變厚、變硬，形成「皮革胃」。

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不過台灣萬芳醫院副院長謝茂志說，因為腫瘤還是實體的，通常會在吃飽後感到胃痛，「腫瘤跟食物摩擦後產生痛覺，而且吃完東西後，因為胃部空間很快被佔滿，應該會覺得很脹、很不舒服。」但如果是吃飽前才痛、吃飽後就不痛，表示應該比較像胃潰瘍，胃酸分泌的時候更刺激。

但謝茂志也說，一般胃不舒服，除非有特殊狀況，醫生都會先判定是胃酸過多造成潰瘍等發炎症狀，但如果吃了1份3天的藥都沒改善，一定要再去看醫生，吃到2份6天的藥還是沒效，就算只是輕微的疼痛，也要馬上做胃鏡檢查，可能已經是胃癌，如果平時能養成做胃鏡檢查的習慣更好。

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