【便秘藥】甘油條草餅4類便秘藥呢種最快見效！通大便有助減肥？

便秘是都市人常見的健康問題，不少人會自行於藥房購買通便藥，但應該購買甘油條塞肛，或是「草餅」等口服藥會較有效？原來因應不同便秘情況可用不同通便藥，而副作用亦各有不同，應如何選擇適合自己的通便藥？

便秘徵狀

每個人的排便習慣都不同，每天一次或隔兩天才排便一次都是正常。但當大便乾硬、排便 有困難或排便次數減少，便屬於便秘。患者會出現什麼徵狀？（按圖👇👇👇）：

便秘藥種類

便秘患者應先調節生活習慣，例如多吃高纖食物、多喝水及做適量運動，有助改善便秘。若果仍然不能解決便秘問題，醫生可能會建議使用通便藥。香港醫院藥劑師學會藥劑師陳頌瑩指出，通便藥可以分為4大類，而適用人士、發揮藥效時間都不同。

1. 膨脹性通便藥（按圖👇👇👇）：

• 特性：植物纖維製造，在腸道吸收水分而膨脹，刺激腸道肌肉收縮，軟化糞便

• 例子：纖維素，洋車前子殼粉

• 見效時間：24至72小時，其間需大量飲水

• 適用：少吃蔬菜、糞便小型但堅硬的患者

• 副作用：胃氣脹、腹脹

2. 刺激性通便藥（按圖👇👇👇）：

• 特性：刺激大腸加速蠕動

• 例子：番瀉葉，俗稱「草餅」

• 見效時間：約6至12小時，一般於晚上服用，有助第二天早上排便

• 適用：糞便軟身但缺乏便意患者

• 副作用：腹部抽筋、噁心、腹瀉

3. 滲透性通便藥（按圖👇👇👇）：

• 特性：增加腸道分泌水分，軟化糞便，促進大腸蠕動

• 例子：乳果糖、肛塞甘油條

• 見效時間：乳果糖24至48小時、甘油條15至60分鐘

• 適用：糞便乾硬患者

• 副作用：胃氣脹、腹瀉

4. 糞便軟化劑（按圖👇👇👇）：

• 特性：令水分容易滲入糞便，軟化糞便，成效較其他通便藥差

• 例子：多庫酯

• 見效時間：24至72小時

• 適用：長者、患心血管疾病、痔瘡和肛裂等不能用力排便人士，以免加劇病情

• 副作用：腹瀉、皮疹

藥劑師陳頌瑩提醒，腸道阻塞患者不能使用任何通便藥，以免加劇阻塞情況。懷孕婦女亦不適合使用刺激性通便藥。選購任何通便藥前，最好先諮詢藥劑師及醫生的意見。

糞便形狀

根據國際認可的「布里斯托大便分類法」，糞便可依照大小和質地等分成7種類型，反映不同的健康狀況。（按圖👇👇👇）：

+ 16 + 16 + 16

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通便藥服用貼士

如果長期有便秘問題，是否可以長期借助藥物幫助排便呢？長期用藥會有什麼問題？（按圖👇👇👇）：

1. 只能間斷地短期服用

長期使用通便藥會增加身體對藥物依賴，停藥後可能會減低腸道蠕動功能。

2. 跟從包裝指示服藥，不能過量使用

切勿過量服用通便藥，否則會導致腹瀉並流失過多水分及電解質。萬一電解質過度失衡，可能會出現中樞神經或心血管系統相關的副作用，例如心悸，暈眩等。

3. 保持良好生活習慣

服通便藥期間及服用後應多喝水及多進食纖維，令排便有規律。另外，應盡量於每日同一時間如廁，讓身體對排便習慣產生記憶，有助維持大便頻率。

4. 不能靠通便藥減肥

通便藥只能協助排便，不能減少卡路里吸收，亦不能令身體消耗脂肪。切勿胡亂服用通便藥，應從生活習慣入手減肥。

市民如自行購買藥物治療便秘，亦應向藥劑師查詢。若持續便秘或出現其他症狀，例如大便帶血、體重突然下降等，代表大腸可能出現病變，應盡快求醫接受檢查。

香港醫院藥劑師學會藥劑師陳頌瑩（受訪者提供）

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