【中醫教室】眼袋大瞓覺流口水脾虛5症狀　養脾6招早餐食粥忌太飽

脾虛，是不少港人的毛病之一，都市人飲食習慣不良，例如飲食肥膩、貪食生冷，加上壓力大，思慮過多，導致脾虛，出現面色發黃、眼袋、睡覺流口水、肥胖等問題。註冊中醫師蕭驪珣指，除了飲食清淡、作息定時外，早上吃小米粥及煲參芪猴頭燉雞湯都有助健脾。 文：註冊中醫師蕭驪珣

中醫認為脾與胃、肌肉、口唇等相關，對食物的消化和吸收起十分重要的作用。（VCG）

在中醫角度，脾為後天之本，意指人出生後所有的生命活動都有賴於後天的脾胃攝入營養物質提供能量。中醫認為脾與胃、肌肉、口唇等相關，對食物的消化和吸收起十分重要的作用。養脾即是補脾，恢復脾的健運、健康。

▼養脾知多啲！（按圖了解👇👇👇）

當食物進入身體後，脾可提取食物內營養物質，之後上輸於心肺，通過心肺作用再轉化為氣血，送往全身，並配合胃的功能維持消化系統功能，以及提供動力給肌肉及四肢的運動。一旦脾的健康失調，人體消化能力便會受到影響，並會出現腹脹、腹痛，泄瀉及四肢無力、疲倦等症狀。此外，脾的健康和口唇及口腔有著緊密的關係，如脾失健運，會出現口中乏味、唇色淡白等症狀。

食無定時、思慮過多致脾虛

都市人的脾最常出現脾虛症問題。都市人的飲食習慣不良，例如食無定時、暴飲暴食、飲食肥膩、貪食生冷等原因均可導致脾胃功能虛弱，運化失常。此外，壓力大、勞累過度、思慮過多亦會傷脾，導致脾虛。大病初癒或大手術後，亦可能會形成脾虛。

脾虛症狀

睥虛不但會出現食慾不振的症狀，睡覺流口水和眼袋大也可能因脾虛引起。（按圖了解👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1.眼袋

脾胃功能直接影響肌肉功能和體內水濕的代謝。當脾胃功能減弱，水濕運化不暢，皮膚和肌肉缺乏營養，鬆弛無彈性，久之則出現眼瞼下垂，形成眼袋。因而提高脾胃功能可以輔助消除眼袋。

2. 睡覺流口水

由於脾主肌肉開竅於口，故睡覺流口水與脾虛有關。因脾虛運化失常，五臟六腑和四肢百骸就得不到濡養，肌肉彈力不足，容易鬆弛，因此睡着後，會張開口，形成口水外流及可伴有舌頭兩邊有齒痕。

3. 面色發黃

由於脾五行屬土，對應五色為黃色，因此脾虛嚴重的人，會面色發黃，且不太明亮，無光澤，同時嘴周發白，頭髮色黃乾燥。

脾虛嚴重的人，會面色發黃，且不太明亮，無光澤，同時嘴周發白，頭髮色黃乾燥。（《當你沉睡時》劇照）

4.食慾減低、腹脹

當脾胃功能減退，最明顯的特徵是食慾減低，吃一點東西就易腹脹。

5. 體重增加

脾虛易造成體質虛弱，新陳代謝減慢，身體活力減弱，從而消耗營養的能力減低，營養不能消耗掉，加上部分廢物和水分無法及時排出體外，形成肥胖。

6. 大便異常

脾濕會出現大便形，狀軟爛、質地黏膩的症狀。

6個養脾方法

蕭醫師建議了6個養脾方法，包括忌寒涼食物、11點前入睡、早上吃小米粥等。（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1.忌寒涼食物：

冰涼生冷的食物要少吃，如魚生、冷飲等，寒性食物也盡量少吃，如苦瓜、西瓜等，別為了爽快而傷了脾胃。

2.飲食清淡：

平時吃飯忌過分「肥甘味厚」，太甜、太油膩、太鹹的食物無利於脾的運化。最好多吃清淡、好消化、和多樣化的食物。每餐七分飽，不要暴飲暴食。

3.作息規律：

平時要注意情緒的調整，按時作息，可以補氣養血。晚上少熬夜，11點前入睡為宜。

適當的體育鍛煉能加強人體的脾胃功能，有助胃腸蠕動，促進食物的消化和營養成分的吸收。（evstyle/unsplash）

4.適當的體育鍛煉：

運動時體內寒濕隨着汗液排出體外，減輕了脾胃運化水濕的負擔。另外，適當的體育鍛煉能加強人體的脾胃功能，有助胃腸蠕動，促進食物的消化和營養成分的吸收。

5. 一定要吃早飯：

飲食對脾胃的影響是最大的，養脾胃可先從調整飲食開始。一日三餐要規律飲食，尤其注意早飯一定要吃。粥是最好的養脾早餐，可以以小米為主，加入大棗、山藥等健脾食物。如果氣血虧虛，如疲倦乏力、呼吸氣短、心悸失眠、面色蒼白、月經量少等，可加入蓮子，百合，如果濕氣重，如頭重、白帶多、水腫、胃口變差、腹瀉等，可加入薏米，山藥。

6. 不要久居潮濕之地：

盡量不要長期留在潮濕的地方，當濕氣大、陰雨天時不要常開窗，注意室內的抽風和抽濕。

養脾湯水推介

參芪猴頭燉雞：補氣健脾養胃（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

▼養脾食物推介（按圖了解👇👇👇）

註冊中醫師蕭驪珣（受訪者提供）

相關文章：【淮山水】助降血糖健脾補腎去水腫2類人不宜 用乾定新鮮淮山？