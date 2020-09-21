【淮山水】助降血糖健脾補腎去水腫2類人不宜　用乾定新鮮淮山？

都市人飲食習慣不良，常暴飲暴食、吃生冷、肥膩、加工食物等，大大影響了脾胃的功能。註冊中醫張婉蘭指，脾胃稱為身體的基礎，養生要以脾胃為先，當中淮山是養脾胃的著名食材之一，更會分享淮山水的製作方式和功效。

淮山含有可溶性纖維，能推遲胃內食物的排空，有助消化及控制飯後血糖升高。（資料圖片）

淮山功效：養脾胃

中醫學認為，脾胃是「後天之本」，並有「內傷脾胃，百病由生」一說。脾有運化食物中的營養物質、輸布水液以及統攝血液等作用。脾虛則運化失常，可出現營養不良，體質衰弱，貧血，免疫下降等情況，甚至引致慢性胃炎、腸炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、結腸炎等腸胃疾病。

▼淮山知多啲（按圖了解👇👇👇）

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生淮山（乾淮山、新鮮淮山）與熟淮山

淮山是著名的健脾胃食材，註冊中醫張婉蘭表示，淮山味甘性平，不熱不寒，對脾、肺、腎起作用，是藥療、食療的常用品，而淮山大致可分為生淮山（乾淮山和新鮮淮山）和炒淮山，它們的功效亦有些許不同。

生淮山能補脾養胃、益腎澀精（治早泄和遺精）、補肺生津，常用於消化不良、食慾不振、久瀉不止、腎虛遺精、婦女白帶過多、肺虛喘咳、糖尿病等症狀。炒淮山的補脾健胃功效增加，常用於脾胃虛弱、食少便溏、婦女白帶過多等症狀。

簡單來說，養陰生津宜生用，健脾止瀉宜炒用。此外，所有淮山都含有可溶性纖維，能推遲胃內食物的排空，有助消化及控制飯後血糖升高。

淮山水：健脾胃

除了直接食用外，大家更可以飲用淮山水作健脾胃之用。（按圖了解👇👇👇）

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淮山水並沒有特定的做法，一般最簡單的方法是用3種食材，包括生曬淮山、白米及冰糖。大家亦可根據個人喜好，加入含豐富花青素的紫淮山（即紫心番薯）15克、或加入蘋果2個增加甜味，如易胃脹人士，可加入生薑2片或陳皮1角同煎。

挑選乾淮山貼士‬

在挑選乾淮山時，最好挑選生曬的准山，因為它是人手切、乾曬，沒有製過，所以會偏黃及彎曲，但最天然健康。平常機切的准山大多用硫磺製過，所以會較「白滑靚仔」，在煮食前最好浸泡後拖水充份洗淨，避免進食硫磺後引起腸胃不適。

在挑選乾淮山時，最好挑選生曬的准山，因為它是人手切、乾曬，沒有製過，所以會偏黃及彎曲，但最天然健康。（資料圖片）

腸胃弱適合飲用淮山水

淮山水，一般人均可食用，特別適宜糖尿病患者和長期腹瀉者。此外，體質較虛和腸胃虛弱的人，如有易倦、怕冷、進食生冷易胃痛泄瀉、免疫力低易感冒，女性白帶多、經血少或易崩漏，男性有遺精早泄等症狀有幫助。淮山補脾、補腎的效果可使消化吸收變好，肌肉筋骨長得快，胃口也變好，進而增胖。至於脾虛濕盛體質的人，如有易疲倦、水腫、出黏汗、胃口不好、大小便不順等症狀，可借助淮山水補脾、利水的效果有助於減肥改善體質。

▼服用淮山及淮山水注意事項（按圖了解👇👇👇）

由於乾淮山有收澀作用，故大便秘結者不宜食用。另外，感冒或腸胃炎時亦應暫時不要進食淮山。淮山是比較溫和的中藥，長時間食用暫時未有見到有大問題，但消化不良或易胃脹人士不能一次性服用過多。

此外，淮山忌與鯉魚、甘遂（中藥材）同食，服用西醫薄血藥華法林忌服，以免增加出血機會。淮山與豬肝同吃會降低營養價值。山藥富含維他命C，而豬肝中含銅、鐵、鋅等金屬微量元素，維他命C遇金屬離子會加速氧化，降低了營養價值，故食豬肝後，不宜食淮山。

淮山皮及黏液中所含的植物鹼會對皮膚造成刺激，引起過敏痕癢，建議帶手套後再處理食材。

其他補脾益氣、醒脾開胃消食的食物：

除了淮山外，不少食材也有補脾的功效，如小米、栗子、紅蘿蔔、牛肉、雞肉、桂花魚等。（按圖了解👇👇👇）

註冊中醫張婉蘭（受訪者提供）

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