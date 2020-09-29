【每日3分鐘】成日手腳麻痺？脊椎側彎自我檢測橋式嬰兒式護脊4式

經常感到手麻、腳麻時，可能要注意是否有脊椎側彎的狀況，因為脊椎側彎（又稱脊柱側彎）會讓身體肌肉轉向，導致壓迫到神經。造成脊椎側彎的原因有很多，約有8成的脊椎側彎找不出原因，而少數脊椎側彎發生，則是一些特殊原因，例如 :長短腳、肌肉神經病變等。要怎麼知道自己有沒有脊椎側彎的問題呢？接下來自我檢測看看吧！

脊椎側彎1分鐘自我檢測

▼亞當式前彎（按圖了解👇👇👇）

1. 兩邊膝蓋打直，身體往前彎曲45~90度，雙手往下伸直、放鬆。

2. 看看3個地方有沒有不對稱的狀況，包括肩膀、肩胛（背部）、腰部。

3. 如果很明顯看到背部有一邊特別高，或是歪斜，建議馬上到骨科檢查。

其實大部分的人都有輕微的脊椎側彎，如果您的脊椎側彎情況較輕微，可以在平時做一些運動來幫助放鬆肌肉，並強化脊椎周圍的肌肉，保護脊椎穩定軀幹。

▼改善脊椎側彎4動作（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 橋式：鍛鍊臀部肌力，減少脊椎負荷

仰臥在地板，腳跟稍微往臀部靠近，雙手放在身體兩側，挺起腰部並維持住，10秒再回到地面，10次為一組，每日做3組。

2. 嬰兒式：放鬆腰部及脊椎周圍肌肉

雙膝微微張開跪地，雙手向前伸展，繼續維持跪姿。將上半身貼近大腿，盡量伸展背部，維持30秒，每日做3組。

3. 鳥狗式：訓練核心，並有助脊椎穩定

手掌、膝蓋貼地，手掌與肩同寬，雙手打直並且手掌在肩膀正下方，膝蓋與臀部成一直線。抬起一隻手向前平舉，同時對側的腿向後舉起，抬起的手與腳和身體平行，維持20秒後換邊，每日做3組。

4. 屈膝抱胸：伸展背肌並減低脊椎壓力

平躺，將雙膝抱起向胸口靠近，使腰背部肌肉有伸展的感覺，維持15秒，每日做3組。

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