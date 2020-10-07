【寒露】日溫差大易感冒咳嗽　養肺潤燥6大貼士飲蓮藕湯忌穿涼鞋

寒露（10月8日）是廿四個節氣當中第17個節氣，是最先提及「寒」字的節氣，代表天氣明顯有寒涼之意。寒露過後，雨水漸少，天氣乾燥，晝熱夜涼，容易誘發感冒、咳嗽和慢性支氣管炎等疾病，要注意雙腳保暖，增強氣血循環，飲食上要養陰防燥、補益肝腎。

寒露是最先提及「寒」字的節氣，代表天氣明顯有秋涼之意。（Unsplash／Olivia Basile）

養陰防燥 保暖足部

註冊中醫師何慧潔指出，寒露與白露時節相比，氣溫明顯下降，地面露水更冷，而且日夜溫差大，因此更易誘發感冒、哮喘、咽喉痛、咳嗽、慢性支氣管炎等疾病，日常要養陰防燥、避免足部裸露及注意保暖。

▼寒露節氣過後，踏入深秋，日溫差更大，為免感冒咳嗽，須注意以下事項👇👇👇：

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寒露6大養生貼士

1. 注意足部保暖

有云「白露身不露，寒露腳不露」，意思是白露節氣過後，多穿衣服不要赤膊；寒露節氣後，早晚溫差更大，盡量避免足部裸露，注意保暖，避免穿短裙、短褲、及涼鞋，以防寒邪入侵誘發疾病。由於腿部離心臟最遠，血液循環也相對差，所以很容易出現足部冰冷情況，因此要特別注意足部血液循環和腳部保溫。

2. 經常泡腳

經常泡腳，有助於刺激腳部踝關節以下的各穴位，達到溫經通絡、調理臟腑，以及促進血液循環及新陳代謝的作用。

▼泡腳注意事項（按圖👇👇👇）：

• 水溫應保持38至42℃，過高的水溫易灼傷皮膚。

• 足浴時的水位應高於腳踝，約在三陰交穴，即足踝內則上3寸。如果桶子夠高，可以泡至小腿肚。並用毛巾沾熱水覆蓋在膝蓋和小腿處。

• 建議在晚上臨睡前泡腳，泡腳完的半小時內上床睡覺，更有助入睡。

• 泡腳時間：每次浸泡10至15分鐘左右，防止過度發汗。

3. 進食滋潤食物

秋燥時節的飲食養生，以養肺潤燥為宜。根據個人的具體情況，適宜多食滋潤的食品，既滋陰養肺，又可防口乾舌燥丶改善皮膚乾燥情形況。建議進食梨、銀耳丶百合、淮山丶黑芝麻、蜂蜜等食物。

4. 按穴位防感冒

寒露節氣後，因為氣溫明顯下降，易誘發感冒，可按摩手部穴位，可以疏散風邪、止咳平喘。

▼列缺穴知多啲 （按圖👇👇👇）：

功效：肺經穴位，有止咳平喘之效

▼合谷穴知多啲 （按圖👇👇👇）：

功效：疏散風熱之邪

5. 按穴位防哮喘咳嗽

這節氣最大的特點是燥邪當令，而燥邪最容易傷肺傷胃，易誘發哮喘、咳嗽等疾病，按摩以下2個穴位可止咳平喘、寬胸理氣。

▼天突穴知多啲（按圖👇👇👇）：

功效：止咳平喘

▼膻中穴知多啲（按圖👇👇👇）：

功效：寬胸理氣、理氣止喘

6. 少食辛辣食物

少食辛辣食物例如辣椒、生薑、蔥、蒜類，因過食辛辣宜傷人體陰精。

何醫師推介以下2款湯水食療：

▼蓮藕蓮子瘦肉湯（按圖👇👇👇）：

▼陳皮薑茶（按圖👇👇👇）：

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