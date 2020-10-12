【乳癌】西蘭花綠茶阻腫瘤生長　抗乳癌7食物世衞建議日吃幾多蒜?

有許多因素會導致乳癌（Breast cancer），其中一個常見的因素就是高脂肪、高熱量的飲食。健康的飲食雖然無法神奇地治癒乳癌，但根據研究，它能夠降低罹患乳癌的機率，本文將向您介紹抗乳癌7大最佳食物。 文：Amy Chan 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼7大抗乳癌食物（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 十字花科蔬菜抗腫瘤

十字花科蕓薹屬蔬菜包括西蘭花（又稱青花菜）、椰菜花、芥蘭、椰菜和蕪菁（台灣稱大頭菜）等。這些蔬菜富含類胡蘿蔔素、維他命C、E、K等營養素，以及葉酸和礦物質，這些含有抗腫瘤物質，能夠進一步防止乳癌擴散。十字花科蔬菜在預防前列腺癌（Prostate cancer）、大腸癌（Colorectal cancer）和肺癌（Lung cancer）上，有顯著功效。

2. 飽含健康油脂的魚類

魚類，特別是飽含健康油脂的魚類（如三文魚、吞拿魚、鯖魚、沙甸魚、鯷魚、鯡魚、鰻魚、鱒魚等）富含以下營養素：

Omega-3脂肪酸：已被證明可以重新延長端粒（Telomeres）（編按：端粒是位於細胞染色體末端的結構，其長度反映細胞複製能力，與細胞衰老和抑制癌細胞有關） 維他命A：它是對抗癌症的重要維他命（鯡魚、鯖魚和三文魚為含量最多的前3名） 維他命D：有助於對抗癌症

3. 薑黃的多酚薑黃素可抗癌

薑黃植物是薑的親戚，在印度被使用了數千年（用於咖哩料理）。此外，薑黃也是抗癌鬥士，因其含有強大的多酚薑黃素可抗癌，已被證實能預防多種癌症與疾病，如乳癌、肺癌、胃癌（Stomach cancer）、肝癌（Liver cancer）和大腸癌，透過干擾慢性疾病的細胞信號傳導，來阻止癌細胞的發展。

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4. 綠茶限制腫瘤生長

研究顯示，綠茶能幫助乳癌病人在對抗疾病的過程中感覺較好，它還能限制腫瘤的生長，保護細胞不受外界環境致癌因素的干擾。

5. 莓果類含大量花青素與植化素

所有莓果類都含有大量的花青素（Anthocyanins）和植化素（Phytochemicals），花青素是高含量的抗氧化劑，對於降低人體的氧化與減少體內癌細胞的形成，起了很重要的作用。莓果家族的水果包括士多啤梨、藍莓、小紅莓、黑莓、覆盆子等。

6. 大蒜是最強的抗癌香料

大蒜是最強大的抗癌香料！世界各地的研究顯示，它可以減緩所有類型癌症的發展，並阻止癌症的擴散。世界衛生組織（WHO）建議成年人，每天服用新鮮的大蒜2~3瓣。

7. 堅果類含好油脂和高纖維

巴西堅果含有微量礦物質硒（Selenium），它是一種抗氧化劑，這對抗癌非常有用。而核桃和杏仁，因為含有好的油脂和高天然纖維，因此建議將它們加入日常的飲食中，會非常有益健康。根據癌症觀察的研究，每天吃堅果的人比其他沒吃的人長壽。

遠離這5類壞食物

那麼，對於不健康的食物呢？您還是必須堅定地跟它們說再見，舉例如下：

- 精製的碳水化合物（包括麵粉與添加的糖） - 加工肉品（如香腸、煙肉)） - 燒烤過的紅肉（烤肉產生的化合物雜環胺Heterocyclic amines會增加乳癌風險） - 反式脂肪（常見於油炸食品與加工食品中，如包裝過的餅乾與糕點） - 酒精飲料（即使適量也可能增加乳癌風險）

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