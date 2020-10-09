【鬼剃頭】連詩雅鬼剃頭5蚊咁大！斑禿8疑問眼眉睫毛甩埋點醫好？

鬼剃頭，又稱斑禿，是一種自體免疫性疾病。患者會出現硬幣大小的禿髮，一不留神，脫髮位置有機會愈變愈大。連詩雅近日透露自己曾因壓力爆煲出現「鬼剃頭」，長達半年。究竟哪些人容易出現鬼剃頭？鬼剃頭又可如何治療？

鬼剃頭雖然是局部脫髮問題，未必會直接影響外觀，但對於藝人來說同樣可怕，尤其萬一情況惡化更令人擔憂。除了連詩雅，原來不少女藝人也有同樣經歷。

▼連詩雅之外，高海寧和李施嬅都試過鬼剃頭！（按圖了解 👇👇👇）

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鬼剃頭患者除了脫髮外，眼睫毛或眉毛也有機會局部或全部脫落，甚至指甲也會受影響。連詩雅說自己因壓力問題而出現鬼剃頭，但事實上壓力真的是鬼剃頭的成因？營養攝取又有沒有關係？以下就為大家列出鬼剃頭8大常見的疑問及須知。

▼ 鬼剃頭除左甩頭髮仲會點？有冇得醫？（按圖 👇👇👇）

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1）鬼剃頭是什麼？

鬼剃頭，即是斑禿。患者會出現如硬幣大小的禿髮，有些甚至多於一個地方有脫髮現象，嚴重會有大片面積的脫髮，而且可在短時間內出現，幾天或幾星期就可見大片斑禿。一般情況下，患者不會有紅腫或疼痛等不適。

鬼剃頭，即是斑禿。一般出現如硬幣大小的禿髮情況，嚴重會有大片面積的脫髮。（照片來自American Academy of Dermatology Association ）

2）鬼剃頭的成因？

斑禿在醫學角度上，成因未明。主要因身體免疫系統出現問題，皮膚毛囊受免疫系統影響，從而攻擊頭髮的生長。

3）鬼剃頭的症狀？

4）鬼剃頭的高危人士？

5）鬼剃頭通常幾時出現？

6）鬼剃頭會自行痊癒？

鬼剃頭大部分患者，會在幾個月至一年內自行痊瘉，重新長出正常的頭髮。亦有部分斑禿患者無法自行痊癒，屆時須經醫生診症或需接受治療。

7）鬼剃頭治療方法？

鬼剃頭的治療，會於每月局部注射類固醇於禿髮的位置一次，但注射次數也會按脫髮情況和治療效果而定。另外，也要減少炎症和抑制免疫系統，使有關部位的頭髮再生。不過，注射類固醇或會出現副作用，較常見的副作用是頭皮變薄。

8）缺乏維他命D會鬼剃頭？