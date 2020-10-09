【鬼剃頭】連詩雅鬼剃頭5蚊咁大！斑禿8疑問眼眉睫毛甩埋點醫好？

撰文：廖青霞
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鬼剃頭，又稱斑禿，是一種自體免疫性疾病。患者會出現硬幣大小的禿髮，一不留神，脫髮位置有機會愈變愈大。連詩雅近日透露自己曾因壓力爆煲出現「鬼剃頭」，長達半年。究竟哪些人容易出現鬼剃頭？鬼剃頭又可如何治療？
鬼剃頭雖然是局部脫髮問題，未必會直接影響外觀，但對於藝人來說同樣可怕，尤其萬一情況惡化更令人擔憂。除了連詩雅，原來不少女藝人也有同樣經歷。
▼連詩雅之外，高海寧和李施嬅都試過鬼剃頭！（按圖了解 👇👇👇）
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鬼剃頭患者除了脫髮外，眼睫毛或眉毛也有機會局部或全部脫落，甚至指甲也會受影響。連詩雅說自己因壓力問題而出現鬼剃頭，但事實上壓力真的是鬼剃頭的成因？營養攝取又有沒有關係？以下就為大家列出鬼剃頭8大常見的疑問及須知。
▼ 鬼剃頭除左甩頭髮仲會點？有冇得醫？（按圖 👇👇👇）
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1）鬼剃頭是什麼？
鬼剃頭，即是斑禿。患者會出現如硬幣大小的禿髮，有些甚至多於一個地方有脫髮現象，嚴重會有大片面積的脫髮，而且可在短時間內出現，幾天或幾星期就可見大片斑禿。一般情況下，患者不會有紅腫或疼痛等不適。
鬼剃頭，即是斑禿。一般出現如硬幣大小的禿髮情況，嚴重會有大片面積的脫髮。（照片來自American Academy of Dermatology Association ）
2）鬼剃頭的成因？
斑禿在醫學角度上，成因未明。主要因身體免疫系統出現問題，皮膚毛囊受免疫系統影響，從而攻擊頭髮的生長。
連詩雅和高海寧雖然都曾表示因壓力大，出現鬼剃頭；不過英國皮膚科醫生協會資料指，壓力有時或會誘發鬼剃頭。但也有機會是恰巧壓力大，很多鬼剃頭患者並沒有明顯的壓力。Harvard Health Publishing資料補充，雖然曾有不少專家認為壓力可觸發鬼剃頭，但新的研究未能證實壓力為鬼剃頭成因之一。
3）鬼剃頭的症狀？
鬼剃頭患者除了會有脫髮問題外，眼睫毛、眉毛也可能會出現局部或全部脫落的現象。另外，美國皮膚科醫學會（AAD）資料指出，大約10%至20%的鬼剃頭患者，指甲也會出現變化，例如指甲變紅，或變粗糙等。
4）鬼剃頭的高危人士？
美國皮膚科醫學會（AAD）資料指出，估計有約10%至20%鬼剃頭患者的近親，也有鬼剃頭問題。此外，哮喘 - 花粉熱 （hay fever）、異位性皮膚炎（Atopic dermatitis）、甲狀腺疾病、白斑（Vitiligo），或唐氏綜合症（Down syndrome）患者，也較易出現鬼剃頭問題。
5）鬼剃頭通常幾時出現？
任何年紀都可能出現鬼剃頭。但是，美國皮膚科醫學會（AAD）資料指出，大部分人都在約30多歲後發病；亦有部分人在童年或青少年時期，出現鬼剃頭。
6）鬼剃頭會自行痊癒？
鬼剃頭大部分患者，會在幾個月至一年內自行痊瘉，重新長出正常的頭髮。亦有部分斑禿患者無法自行痊癒，屆時須經醫生診症或需接受治療。
7）鬼剃頭治療方法？
鬼剃頭的治療，會於每月局部注射類固醇於禿髮的位置一次，但注射次數也會按脫髮情況和治療效果而定。另外，也要減少炎症和抑制免疫系統，使有關部位的頭髮再生。不過，注射類固醇或會出現副作用，較常見的副作用是頭皮變薄。
8）缺乏維他命D會鬼剃頭？
有研發發現，某些自體免疫性疾病（autoimmune disease），如多發性硬化症，或類風濕關節炎的患者，都缺乏維他命D。美國皮膚科醫學會（AAD）資料指出，鬼剃頭也是自體免疫性疾病的一種，科學家曾研究鬼剃頭患者的維他命D水平，不過就發現，只有部分患者缺乏維他命D，並不是全部患者都有這個問題。因此現時未有定論。
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