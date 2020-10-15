【糖尿病】半杯豆蛋白質=1安士肉減慢糖吸收　6種超級食物降血糖

許多人在罹患糖尿病後，對於什麼東西不適合吃，什麼東西適合吃，總是感到困擾。糖尿病患者除了遵照醫囑，服用藥物、進行血糖自我監測外，也應要掌握「少糖、少油、少鹽和多纖維」的飲食原則。只要掌握這3個原則，糖尿病患者也可以和一般人一樣「均衡飲食」，但要特別注意有含醣的食物類別，像是全榖根莖類、水果類、低脂乳品類。因為這三類食物會直接的影響血糖，但也不是不能吃，只要注意好份量，就不用太擔心。

飲食除了掌握上述的要點，也可以參考美國糖尿病協會所推薦的超級食物。他們列出一些富含維他命、礦物質和纖維等營養素的食物，能有助於糖友的身體健康！

▼6種超級食物有效控制糖尿病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 豆類

半杯豆就可提供每安士肉類一樣多的蛋白質，而且沒有飽和脂肪。豆類所含食物纖維很高，有助於減輕飢餓感，還能使葡萄糖的吸收減慢，降低空腹血糖和餐後血糖的濃度。除此之外，豆類含有許多對糖尿病前期及糖尿病患者有正面作用的成分。像是大豆異黃酮，有助於降低高血脂；大豆卵磷脂有助於促進血液循環。

2. 深綠色蔬菜

深綠色蔬菜含有豐富的鈣和鎂等礦物質，還有葉黃素、胡蘿蔔素、大量的類黃酮、大量的葉酸等，且都含有很低的熱量及澱粉。有助於降低血壓、改善血管內壁功能、促進胰島素分泌和調節免疫系統作用。而且一項發表在《英國醫學雜誌》上的研究指出，多吃菠菜或是其他深綠色蔬菜可以使罹患第二型糖尿病的機率降低14%。

3. 番茄

番茄含有茄紅素、維他命C和膳食纖維，抗氧化能力強，有助於改善心血管疾病，清除體內自由基預防老化。而膳食纖維可以保健腸道以外還有助於幫助糖尿病患者控制血糖。因此糖尿病患者如果覺得肚子餓時，可以吃顆大番茄來當作點心喔！

番茄含有茄紅素、維他命C和膳食纖維，抗氧化能力強，有助於改善心血管疾病，清除體內自由基預防老化。（Lars Blankers/Unsplash）

4. 堅果類

根據加拿大多倫多大學發布在《糖尿病學》（Diabetologia）期刊的研究指出，每天吃一把75公克的混合堅果（由去鹽杏仁、開心果、核桃、山核桃、榛子、花生、腰果和澳洲堅果組成），可以顯著控制、穩定第2型糖尿病患者的血糖濃度。

5. 柑橘類

許多糖尿病患者認為甜度高的水果、GI值（升糖指數）就一定高，但其實不盡然，柑橘類水果屬於低GI，而且柑橘類的水果都有一個共性就是他們含有抗氧化活性物質黃烷酮類化合物，對於肥胖的人群和患有糖尿病的人來說都有控制體重的作用。

6. 莓果類

莓果類都含有大量的抗氧化物、維他命及纖維素。不僅如此，英國科學家研究發現，藍莓、小紅莓（又稱蔓越莓）的「原花青素」含量高，它具有強力的抗氧化作用，可中和體內的氧自由基，減低它們在身體內傷害細胞所造成的破壞，對糖尿病患者有保護作用，避免併發更嚴重的心血管疾病。

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