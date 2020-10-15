【消委會】防曬產品測試名單8成未達標　揀防曬5重點SPF高就好？

消委會測試市面上30款防曬產品，結果發現大部份未能提供標示的防曬功效。別以為夏天才需防曬，行山、跑步即使不是在猛烈陽光，也要做好防曬免受紫外光影響，令皮膚變差甚至曬傷，增加患皮膚癌風險。防曬產品應該點揀好？SPF代表什麼？

消委會防曬產品測試，結果發現25款未能達到標示的防曬效能。16款樣本標示為SPF50+，當中包括Bioderma水感舒緩防曬保濕霜評分最高，且完全符合對於歐盟標示SPF50+的要求。

聲稱SPF值達50以上的Bio-Essence水感舒緩防曬保濕霜，測試結果只有11.7，相差超過四倍。此外，有2款售價低於100元的產品總分獲最的5分，錄得SPF值亦達50以上。

▼消委會防曬產品測試結果（ 按下圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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皮膚癌屬於香港常見癌症的第7 位，做好防曬保護，是減低患皮膚癌風險的第一步，一般人在選擇防曬產品時， 都會比較關注其SPF系數。

▼防曬產品點揀好？（ 按下圖👇🏻👇🏻👇🏻）

+ 17 + 17 + 17

▼SPF是什麼？（ 按下圖👇🏻👇🏻👇🏻）

Sun Protection Factor (SPF)防 曬 系 數 屬 於 國 際 標 準，代表產品能阻隔UVB之效能，延緩個人皮膚被曬 傷、曬紅的時間。SPF值越高，即表示太陽曝 曬下可以保護皮膚更長的時間。

例如： SPF30相當於產能品延長 30倍的曬傷時間，而SPF50則是能延緩50倍 的曬傷時間。

假設： 一個人的皮膚在太陽底下 曝曬10分鐘就會被曬傷

使用SPF30的防 曬產品，就能延長至300分鐘(10x30 =300 分鐘)才會被曬傷

SPF50的防曬產 品則能延長至500分鐘(10x50=500分鐘)才 被曬傷。

根據歐盟《化妝品條例》的定義，產品測試出的 SPF值需達60或以上，並同時符合UVAPF和 臨界波長的要求，才能標示為SPF50+。

PA ＋ 是什麼？

較多亞洲國家使用的UVA防曬標示系統，是由日本設計的「PA System」，PA System 主要用 “+”號來代表UVA的防曬效能； “+”號越多，代 表越能延長被曬黑的時間

▼PA＋的防曬指標如何解釋？（ 按下圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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▼皮膚癌有幾常見？（ 按下圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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