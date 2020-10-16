【胃痛】胃寒點只胃痛仲會變胃癌！改善胃寒5大穴位暖胃飲薑棗飲

胃痛是常見的都市病，有說「十個胃痛九個寒」，寒是指胃寒。有中醫指，長期開冷氣讓腹部著涼、愛吃寒涼、生冷食物、工作忙碌，過度勞累等都是造成胃寒的成因，如果長期不理會，更可能會導致胃出血，甚至胃癌等嚴重疾病。 文：健福堂註冊中醫師姚欣彤

持續胃寒有可能導致多種胃部疾病，包括慢性胃炎、消化性潰瘍、功能性消化不良、嚴重甚至胃出血、胃癌。（VCG）

十個胃痛九個寒

很多病人因胃痛求診，當中大部分都是因胃寒而引起。胃寒是指人體胃腑受到寒邪侵襲，而寒邪分爲外寒及内寒。

▼胃寒知多啲！﹙按圖了解👇👇👇﹚

外寒與內寒

外寒主要是指天氣轉涼或長期開空調而受寒邪侵襲；内寒主要是指飲食不節，或因體質虛弱令脾胃失於濡養而導致的胃寒。

患上胃寒而長期不予以理會，可導致多種胃部疾病，包括慢性胃炎、消化性潰瘍、消化系統失調、嚴重甚至胃出血，甚至胃癌。

胃寒成因及症狀

胃寒分為實寒與虛寒，兩者在臨床上主要表現為胃痛。

▼胃寒症狀﹙按圖了解👇👇👇﹚

+ 2 + 2 + 2

實寒症狀：

胃痛表現為突然發作，劇痛難忍，得溫則減，遇冷加劇疼痛，伴口淡，喜熱飲，舌色淡，舌苔薄白。

實寒成因：

沒注意天氣寒暖變化，衣著單薄，或長期處於冷氣房，讓腹部著涼；或好吃寒涼、生冷食物，如刺身、壽司、雪糕、冰凍瓜果、冷飲等；胡亂服用寒涼藥物，如涼茶或減肥瘦身產品，均可損傷脾胃陽氣，出現胃寒。

平素工作忙碌，過度勞累，或年老體弱及長期病患者都易有虛寒。（GettyImages）

虛寒症狀：

胃痛表現為隱痛綿綿不止，喜溫喜按，空腹更痛，進食後痛減，勞累或受涼後發作加重，伴口淡，口水分泌過多，食慾減退，疲倦乏力，手足冰冷，大便稀爛，甚至噁心嘔吐，舌色淡，舌苔白滑。

虛寒成因：

脾胃虛弱，平時進食生冷食物後容易胃脹、胃痛、腹瀉；或年老體弱、長期病患者容易發生胃腑虛寒；或平素工作忙碌，過度勞累，傷及脾胃。

改善胃寒食療

實寒體質食療

▼丁香肉桂紅糖煎：溫胃、散寒、止痛﹙按圖了解👇👇👇﹚

▼小茴香粥：散寒止痛、理氣、調和胃氣﹙按圖了解👇👇👇﹚

虛寒體質食療

▼薑棗飲：温暖脾胃、消除胃痛、止嘔﹙按圖了解👇👇👇﹚

▼補氣驅寒湯：健脾補氣，温暖脾胃﹙按圖了解👇👇👇﹚

注意：以上食療實熱內盛，陰虛火旺的人，即容易口舌生瘡、牙齦紅腫、喉嚨痛、常口渴人士忌用。丁香肉桂紅糖煎孕婦不宜食用。若對自己體質或症狀有所疑惑，建議進食前，先向註冊中醫師查詢。

改善胃寒穴位

▼改善胃寒的常用穴位及按摩方法﹙按圖了解👇👇👇﹚

+ 5 + 5 + 5

實寒體質

胃俞穴（背部第12胸椎棘突下旁開1.5吋處）

手法：用手指指腹強力按揉胃俞穴，約2分鐘。

中脘穴（肚臍上4吋處）

手法：用掌心覆蓋中脘穴，順時針方向按摩至胃痛脹滿緩解。

虛寒體質

氣海穴（肚臍下1.5吋處）、關元穴（肚臍下3吋處）

手法：輕輕按揉氣海、關元穴，每穴2分鐘。

脾俞穴（背部第11胸椎棘突下旁開1.5吋處）、胃俞穴（背部第12胸椎棘突下旁開1.5吋處）

手法：橫擦脾俞、胃俞穴，以感覺皮膚溫熱為止。

胃痛發作期間，應進食半流質食物，如白粥，肉碎粥，碎菜粥，蛋花粥，麵條，絞碎的瘦肉、魚肉、雞肉，豆腐碎、蒸蛋羹，切碎的蔬菜。（《一起吃飯吧》劇照）

其他預防和改善胃寒症狀的注意事項

除了食療和按摩穴位之外，更要注意日常生活護理：

1. 保持規律的生活和飲食習慣，避免過度勞累，作息及三餐要定時

2. 避免進食生冷、寒涼、煎炸、油膩、辛辣、腥臊如海鮮等食物

3. 盡量少食多餐

4. 注意天氣冷暖，適當增減衣服，避免腹部着涼

5. 胃痛發作期間，飲食宜清淡、容易消化，細嚼慢嚥，應吃半流質食物，如白粥，肉碎粥，碎菜粥，蛋花粥，麵條，絞碎的瘦肉、魚肉、雞肉，豆腐碎、蒸蛋羹，切碎的蔬菜

6. 避免濃茶、咖啡、酒類等刺激性飲料

7. 避免服用對胃有刺激性的藥物，如要服用，請向西醫或註冊中醫師查詢

健福堂註冊中醫師姚欣彤（撰文者提供）

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