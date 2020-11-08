【脂肪肝】患者大腦提早衰退7年！營養師6招改善多吃黑豆少吃包

過往大家都知道喝酒、熬夜傷肝，進一步造成肝炎、肝硬化等疾病，但事實上這只是脂肪肝其中的一種「酒精性脂肪肝疾病」，但如今現代人因為營養過剩下，「非酒精性脂肪肝病」反而成了常見的疾病，且根據研究顯示，脂肪肝與大腦衰老有直接關係，60歲以下的人可能提前衰老7.3年，但脂肪肝並非不可逆轉透過有效飲食及生活可達到有效的控制。

脂肪肝不只傷肝！讓腦部也有萎縮

脂肪肝難搞之處在於正因為沒有症狀，常被許多人忽略，真正患有脂肪肝的人數也超乎想像，根據統計盛行率約有三成，但許多人並未積極從飲食、生活介入治療。多半都在醫生照了腹部超聲波才驚覺有脂肪肝的問題，長久下來未注意可能演變導致慢性肝炎、肝纖維化、肝硬化甚至走向肝癌。

長期下來除了可能會演變為肝硬化，甚至是肝癌外，如今《美國醫學會雜誌》（JAMA Neurology）研究也發現，脂肪肝可能與大腦衰老有直接關係。當患有非酒精性脂肪肝疾病的患者，大腦體積有明顯變小跡象之外， 60~70歲的人等於比同齡人老4.2 年，60 歲以下的人則提前衰老7.3年。

肝病的5種徵兆（點擊下圖看清！👇👇👇）

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脂肪肝與各類慢性疾病息息相關

此項研究持續近9年，觀察共766個參與者，當中有410名女性和356名男性，針對他們進行大腦MRI檢查外，也對他們飲食習慣進行調查。其中發現男性有脂肪肝、糖尿病的比例較高外，脂肪肝與大腦衰老有直接相關。

研究人員推測：「脂肪肝可能通過微血管結構改變與腦神經變性，也有可能因為動脈鈣化，導致減少腦血流量，進而讓微血管缺血，導致腦組織損傷和萎縮。」此外，研究結果也表明，與整體肥胖相比，腹部肥胖可能是更敏感的指標。

日本醫生：可多吃大豆類食品改善脂肪肝

雖然脂肪肝危害雖大，但其實可以透過飲食、生活來進行調整，希望達到逆轉的可能，像日本愛知醫科大學醫院角田圭雄醫生說：「若然想減少肝臟內的脂肪，可以多吃大豆類食物。」

對此，台灣財團法人癌症關懷基金會校園營養講師簡鈺樺營養師解釋：「會有此一說，推論應該主要是豆製品相對於動物性來說脂肪量較低，加上肝臟中運送脂肪離開的脂蛋白，是需要優質蛋白質作為材料來源。」

研究結果也表明，與整體肥胖相比，腹部肥胖可能是更敏感的指標。（資料圖片）

簡鈺樺強調有兩點需要特別注意的是：

這邊所提到的豆製品，指的是「黃豆、毛豆、黑豆」，而非綠豆、紅豆等澱粉製品。

醫生提到多吃豆製品，但大家不要忘記預防脂肪肝比較是整體性飲食、生活習慣，不會利用單一食物就可以解決，就算豆製品是建議的選擇，但也要跟蛋白質一起控管份量。

減輕5-10%體重有助於改善脂肪肝

想要改善脂肪肝，更需要開始重視現階段飲食以及生活習慣的改變，簡鈺樺說：「像是習慣喝台式手搖飲料、吃宵夜、高頻率油炸品甚至少活動，這些其實都是讓脂肪肝容易找上門的成因。」

▼想要改善脂肪肝簡鈺樺建議可以從以下著手（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 減少精製糖：餅乾、麵包、蛋糕、台式飲品甚至氣泡飲料等，精製糖應減少，因其容易使肝臟三酸甘油脂堆積，增加脂肪肝風險。

2. 增加纖維攝取量：除了蔬菜、水果、可以選擇高纖未精製全穀雜糧類像是紅藜、南瓜、番薯、糙米等。

3. 減少飽和脂肪酸：油炸品、內臟、肥肉、薯片、牛油等減少選擇。

4. 選擇Omega-3脂肪酸：可以從魚類來補充獲得，是很不錯的抗發炎及調整血脂的選擇。

5. 運動習慣：可以建立「531運動法則」一週運動5天，每次30分鐘，心跳達到110。

6. 維持健康體位：透過減輕體重5-10%，根據研究發現有助於改善脂肪肝。

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