【護膚食物】松隆子皮膚老女神變大媽？香蕉杏仁14種食物潤澤肌膚

皺紋、色素沉、面色泛黃、皮膚鬆弛及乾燥？這些都是衰老的徵兆！日劇女神松隆子在ViuTV播出的日本綜藝節目《人類觀察學》現身，引起不少觀眾熱議，認為她「走樣」了，皮膚乾枯又現皺紋。其實，皮膚衰老不一定是保養不好，也可能是因你的身體狀況引致，看看有什麼食療和食物護膚兼抗衰老！

ViuTV播出的日本綜藝節目《人類觀察學》，43歲的90年代日劇女神松隆子在節目現身，觀眾焦點落在松隆子身上，直指其外貌變得蒼老，眼角出現皺紋、皮膚乾枯。

▼松隆子歷年的外貌變化（按圖 👇👇👇）

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皮膚必會隨年紀衰老？

出現皺紋、外貌變得蒼老、皮膚鬆弛及乾燥都是皮膚衰老的徵兆，但不一定因為保養不足和年齡增長，有可能是因為身體狀況引致。中醫認為，皮膚衰老反映的健康問題，與心、肝、脾、肺、腎有密切關係。

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▼皮膚衰老反映什麼健康問題？（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1. 蒼白無光澤、易有皺紋——心氣不足

年紀大，臟腑功能變弱、或用神過度會使心氣不足，皮膚會失去滋養、晦暗枯槁、蒼白無光澤、並易出現皺紋。

心氣充沛人士，其血行正常 ，面部皮膚較光澤紅潤。

▼養心食療（按圖 👇👇👇）

2. 泛黃、黃褐斑——肝血不足

生活上經常感到緊張、壓力大、捱夜會使肝失疏泄，皮膚便失養而晦暗無光澤、或出現和加重黃褐斑。

肝的疏泄功能正常，氣血充盛，皮膚才會水潤有光澤。

▼養肝食療（按圖 👇👇👇）

3. 肌肉鬆弛、皺紋——脾虛

年紀大，臟腑功能變弱、常喝凍飲或進食生冷食物促使脾虛，導致面色萎黃、肌肉鬆弛、面部易出現皺紋、或皮膚乾燥不潤而過早衰老。

▼養脾食療（按圖 👇👇👇）

4. 皮膚乾燥——肺氣虛

肺調節毛孔的開合 ，化身體的水為汗以滋潤皮膚，防止乾燥；年紀大、臟腑功能變弱、或久病後失去調養促使肺氣虛，皮膚變得乾燥。

▼養肺食療（按圖 👇👇👇）

5. 面色黑、老年斑——腎水不足

年紀大，臟腑功能變弱、用腦過度或久病後沒有好好調養都會令腎水不足，血瘀阻經絡就會形成皮膚的色素沉著、老年斑、皺紋加深和鬚髮提早變白等。

▼養腎食療（按圖 👇👇👇）

要解決上述皮膚衰老的問題，除了對症下藥，調養好心、肝、脾、肺、腎外，更可參考營養師推薦的護膚食物，維持好氣色、潤澤肌膚！

▼改善皮膚氣色的食物（按圖 👇👇👇）

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▼潤膚食物使肌膚回復滑嫩（按圖 👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

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