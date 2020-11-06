【浴室含菌排名】牙膏蓋菌量是馬桶10倍！廁板排第4冠軍竟然係...

馬桶即坐廁，總以為應該是廁所中最污糟的地方，其實，浴室內含菌的地方多不勝數，例如水龍頭、門把等，那些平時容易被忽略的，原來都是細菌的溫床。究竟浴室內的用品，多久要更換？平日清潔時，須注意什麼地方？

廁所濕度高，潮濕的環境，最適合細菌生長，如沒有正確的清潔方法，終日和病菌共處，容易誘發皮膚敏感、肺炎、敗血症等，甚至有致命的危機。那麼，浴室裡什麼物品的含菌量最多？

▼浴室其實滿佈細菌，不過有很多地方卻容易令人忽略，分分鐘是細菌黑點！（按圖 👇👇👇）

廁所有咩菌？

《SafeHome》測試結果發現，浴室主要有4種不同的細菌，當中更有細菌有抗藥性，對人體有害！

• 芽孢桿菌（Bacillus）

一般可在泥土中找到，部分菌株（strains）有助健康，但也有部分菌株對健康有害

• 革蘭氏陰性桿菌（Gram-Negative Rods）

90%-95%對人體有害，可抵抗抗生素，常見的例子包括：大腸桿菌（E. coli）

• 革蘭氏陽性球菌（Gram-Positive Cocci）

為引起皮膚感染、肺炎及敗血症的常見原因

• 革蘭蘭氏陽性桿菌（Gram-Positive Rods）

大部分對人體無害

▼浴室不同表面的細菌分佈比率（按圖 👇👇👇）：

浴室門把上有接近15%是革蘭氏陽性球菌（Gram-Positive Cocci），容易引起皮膚敏感。假如在洗臉後，接觸門把後，又摸臉，分分鐘增加皮膚敏感的機會。

整體來說，浴室含有最多革蘭氏陰性桿菌（Gram-Negative Rods），在是次測試發現，同時是浴簾、淋浴間地下和牙刷手柄上最常見的細菌。這種細菌有時具有抗藥性，並同時是醫院中對健康最有威脅性的細菌之一，因此如沒有正確清潔浴室，就分分鐘和這些細菌共處！

牙膏蓋都係細菌黑點？

牙膏蓋或是另一個大家常忽略的地方，也沒想過牙膏蓋會發霉。《華視新聞》報道指，經過檢驗後，發現發霉的牙膏蓋，含菌量嚴重超標，菌數是馬桶的10倍，而且，裡面的青霉菌已侵入牙膏裡！青霉菌含有毒性，從口腔進入體內，會引發血液與神經毒之外，甚至可能有致命的危機。

▼牙膏蓋都係細菌溫床？（按圖 👇👇👇）

結果發現，發霉的牙膏蓋（扭開式），含18000菌落，也即是比廁所髒10倍。彈跳式的牙膏蓋含2300菌落，也和廁所污糟程度不相伯仲。擠壓瓶瓶口含480菌落，輕微超標。只有小條牙膏和漱口水的菌落數目，未有超標。小條牙膏只有13菌落、漱口水菌落數目，亦只有7。

高雄輔英科大保健營養系助理教授李政達解釋，漱口水和小條牙膏，封口小，因此相對的細菌量就會較少。至於大開蓋製作污染的機會，本身就容易被污染，同時也較容易讓微生物進入牙膏蓋的部分。如牙膏蓋發霉，被含有毒性的青霉菌污染，從口腔進入體內，會引發與血液有關的疾病，甚至有致命的危機。

因此，他提醒，除了要定期更換牙刷外，也要確保牙膏蓋乾爽，以免刷牙時將細菌及霉菌刷入口，病從口入，引發疾病。

▼浴室用品幾耐要換？（按圖 👇👇👇）

浴室小貼士

• 保持廁所及浴室清潔和乾爽 • 蓋上廁所板沖廁 • 最少每星期清潔浴室1次 • 用浸透1：99稀釋家用漂白水的布抹廁座邊、廁板和廁蓋，再用清水抹淨、抹乾 • 排水口最少每星期清潔1次，將約半公升的清水倒入排水口、將1茶匙1：99稀釋家用漂白水倒入排水口，5分鐘後再倒清水入內

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