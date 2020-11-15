【胃癌】初期晚期如何發現？胃酸倒流冇胃口7大症狀持續2周即就醫

一般來說，胃癌（Stomach cancer）初期並無症狀，美國關注胃癌的預防與治療的非營利組織No Stomach For Cancer表示，即使有呈現症狀，也可能會被解讀作腸胃道疾病症狀，因此錯過了治療胃癌的黃金時期，及至到胃癌晚期才發現。以下剖析胃癌初期和晚期症狀，提醒民眾不要輕忽任何症狀，尤其若症狀持續了兩周，請務必向專業醫生洽詢了解。 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

▼胃癌的初期和晚期症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

胃癌初期症狀

因為胃癌初期症狀常被看為平常的腸胃問題，所以患者很難察覺，而當癌細胞開始成長和擴散，其症狀就會持續。當出現以下症狀時，即可能是胃癌的警訊：

- 出現以前沒有的腸胃症狀，像是胃出血、胃灼熱、胃酸倒流等。 - 腸胃症狀持續，包括像噁心、腹痛、消化不良、吞嚥困難等。 - 吃很少卻覺得飽。 - 體重突然減輕、食慾變差。 - 嚴重疲累（可能因為緩慢失血，可能導致貧血，加上體重減輕，所以更易感到疲累）。 - 大便有血（呈深色或黑色）、嘔吐有血（新鮮呈亮紅色，積存久後為深褐色）。兩者皆不常見，但若失血過多則可能會發生。 - 排便習慣改變，像是腹瀉或便秘次數異常。

台灣高雄醫學大學的醫訊指出，胃癌初期腹痛的位置可能會在上半腹部、胸骨後部，或位置模糊不清。由於症狀通常跟一般胃痛及消化性潰瘍相似，以至容易被忽略，而隨著病情發展，腹痛將會加劇。

消化不良（Dyspepsia）屬常見的症狀，但它不一定是胃癌引起，可能是胃灼熱或胃酸倒流導致。不過，即使沒有什麼大問題，消化不良和胃灼熱的過程卻可以很痛，若胃灼熱持續了很多天，且已超過三周，請向醫生尋求幫助。至於腸胃道出血合併缺鐵性貧血，它並不常見，大概只有20%的病人會出現大便有血的情形。

有的症狀和胃癌發生的位置或侵犯範圍有關，好比說，當腫瘤發生在胃食道交界處，患者會感覺吞嚥困難（Dysphagia），意指吞嚥時，喉嚨會感到痛或灼熱，甚至感覺食物卡在喉嚨或胸口。至於噁心或容易有飽足感，則可能是因為腫瘤佔掉胃容量造成的，當腫瘤過大，甚至阻塞胃出口時，亦會呈現類似症狀，甚至嘔吐。

相關文章：【胃痛】吃飽飲茶唱歌睡覺可致腸胃炎？飯後絕不能做的8件事👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

胃癌晚期症狀

胃癌晚期，癌細胞可能已擴散至鄰近的器官，包括像肝和大腸，甚至造成胃或大腸阻塞。以下是要注意的症狀：

- 沒食慾 - 體重嚴重減輕：體重嚴重下滑可能是胃癌晚期的徵兆，特別要注意如果沒有飢餓感，更容易掉體重。 - 無法控制的嘔吐

胃癌擴散至肝部的症狀：

- 黃疸（皮膚和眼白變黃） - 腹水（腹腔內積存超量的液體）

若是瀰漫型胃癌，又叫「皮革胃」，意指癌細胞浸潤胃黏膜下層、肌層、漿膜層等各層，導致胃腔縮小、胃壁增厚變硬，且堅如皮革，將會影響胃的擴張功能，進而引起症狀。請注意，體重減輕的主因是身體吸收營養的效果受影響，同時，噁心、腹痛等症狀也會減少卡路里的攝取，而造成體重下降。

相關文章：【癌症】長期憤怒可致胃癌？ 情緒與8種癌症有關？

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

認識胃癌

老年人睡不好？小心胃潰瘍一再找上門

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：胃癌初期如何發現？認識早期症狀及早治療】