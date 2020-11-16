慳家媽媽常吃隔夜菜1年後暴瘦10Kg患胃癌　食用隔夜菜最重要呢步

台灣藝人錦雯上個月在Facebook貼出母親住院照，透露年屆7旬的母親因吃隔夜菜中毒，差點引發敗血症，讓她氣急敗壞，呼籲粉絲「不要再吃隔夜菜！」儘管這觀念不斷被喚起，但一名3寶媽不聽勸，常常食用未冷藏的剩菜，一年後暴瘦10多公斤，檢查發現罹患胃癌，且已轉移肝臟。

台灣肝膽腸胃科醫師陳炳諴在《醫師好辣》節目中指出，曾有一名68歲婦人育有3子，常會輪流帶著孫子們返家與她共進晚餐，每每準備豐盛佳餚共享卻都吃不完，節儉成性的她都不冷藏，而是習慣拿「菜罩」罩著防蒼蠅，第二天不外食就將桌上剩菜剩飯吃光。

也因此婦人常常因為腸胃不適、胃酸倒流而就醫，即使孝順的女兒再三叮囑她：「不要再吃隔餐東西」，但她仍很堅持。醫師最後開藥讓她服用，也提供她50歲以上可以照胃鏡、大腸鏡的選擇，卻遭拒絕，加上當時她體重未急速下滑，沒有黑便、血便，拿藥後即返家休養。

▼婦人從原本的腸胃不舒服，一年後竟發現變胃癌（點擊下圖看清！👇👇👇）

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但讓陳炳諴不解的是，婦人連續2、3個月都出現在診間，且持續服藥中，再出現已是1年後，她雙頰凹陷、整個人暴瘦10多公斤，由於面容及身形與過往相差甚遠，趕緊替她安排檢查，不幸確診罹患胃癌，且已經轉移到肝臟了。再追問才發現，她消失於診間的期間都自行到藥局購買成藥服用，生活依舊「習慣吃剩菜」沒改變，讓人看了直搖頭。

▼隔夜菜究竟能不能吃？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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陳炳諴以目前為止的學術探討指出，若食物吃不完趕快冰起來，在冷藏溫度夠低，再拿出來充分加熱後僅有營養素的流失，裡面所含有的細菌量不會太高；若沒有冷藏、也未均勻加熱，恐使細菌量暴升，「為什麼藝人媽媽吃了敗血症，因為細菌量比較高，吃了抵抗力比較不好，有敗血症。」

食物熱熱的該放涼後冰存，或是直接放入冷藏也引發熱議。陳炳諴坦言，自己也為此和媽媽起爭議，後來才知道，食物放涼時因蓋子打開散溢溫度容易，之後放入雪櫃冷藏時溫度降很快；但若是熱食立即蓋起來冰存，食物還是溫的，細菌最容易在30～40度時成長，在未確實降溫情況下直接放入雪櫃食物容易敗壞。

陳炳諴說，若要讓食物快速降溫，建議直接放進入冷凍庫。若能很快的冷藏，在要食用時再加熱至75～80度超過3分鐘以上即可，但通常會加熱至100度殺菌，若沒有經過低溫存放或充分加熱，恐使食物滋生細菌或亞硝酸鹽類，吃下肚後短時間恐有感染疑慮，長時間有致癌風險。

愛吃「隔夜菜」也被列入大腸癌新的危險因子。（示意圖／ETtoday授權使用）

台灣醫師江坤俊在節目《健康2.0》上指出，以往談到大腸癌的危險因子，不外乎就是遺傳、肥胖、不運動、愛吃油炸燒烤類食物，但根據調查，有高達73%的大腸癌友在確診前1年，一週內平均會吃反覆加熱的剩菜飯2次，因此愛吃「隔夜菜」也被列入新的危險因子。

台灣腎臟科名醫洪永祥也曾警告，隔夜菜尤其是「深綠色葉菜類」如菠菜、芹菜、青江菜，放置超過8小時以上亞硝酸鹽濃度會變得非常高，甚至他自己的母親也曾因為吃了反覆加熱的剩菜，而得了急性腸胃炎。他提醒民眾，剩菜加熱再吃恐導致心臟、腎臟損壞，若烹煮過量時，忍痛倒掉剩菜，也比吃下肚來的好。

平時剩菜剩飯的保存也相當重要，只要能妥善保存好，就能夠避免飯菜招致病菌，甚至引發食物中毒，許育禎進一步列出以下6點，教民眾如何保存隔夜飯：

1. 剩菜請「趁熱」放進雪櫃，低於60℃就可能引起細菌污染（攝氏30～50℃是非常適合細菌生長的溫度）。 2. 隔餐加熱時請高溫煮沸，即可達到滅菌效果。 3. 食物冷藏請勿超過3天，雪櫃雖有暫時保存的功能，但存放愈久愈容易滋生細菌、黴菌，且營養流失愈多。 4. 生、熟食請分開存放，以免交叉污染。 5. 剩菜存放時最好用密封盒蓋緊，且把湯汁或醬汁倒掉，食物水分愈多，愈易長菌。 6. 火鍋類或是湯品，請先把舊的食材食用完畢，千萬不要一直放入新食材反覆加熱、愈煮愈多。

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