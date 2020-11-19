30歲血管漸老化小心阻塞致中風　4種自測血管健康法一摸腳背就知

每當進入冬季，陸續出現低溫天氣，正是腦中風、心肌梗塞等腦心血管疾病的好發季節，而這些疾病主要都是導因於包括血栓在內的血管阻塞問題，而血管阻塞又是一種漸進式的慢性疾病，在初期是毫無症狀，往往查覺嚴重阻塞時都是已經發生臨床症狀，甚至可能危及生命。

30歲以後血管開始有阻塞問題

一般而言，人類在30歲之後，血管斑塊變大的速度就加快了。再加上現代人工作愈來愈勞累、吃得愈來愈不健康、運動得也愈來愈少，不知不覺中加速了血管的衰老和損壞。

換句話說，年過30歲之後不少人的血管，就像家中廚房水槽裡用久了的排水管一樣，管道內壁就要結垢、生鏽，逐漸導致管道阻塞而無法通暢排水。而血液中的「水垢」指的就是膽固醇、三酸甘油酯與高密度蛋白質等，它們在血管壁上愈積愈多，形成如同黃色小米粥樣的斑塊，久而久之，使血管壁彈力下降，血液流動受阻，最終會因為缺血而引發各種心、腦血管疾病。

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血管阻塞率在70%以下沒有症狀

正如前面所說，人體血管的損壞與阻塞是一個緩慢而漸進的過程，醫界普遍的說法，血管在阻塞比率低於70%前是沒有症狀的，所以除了定期測量血壓，抽血進行總膽固醇與三酸甘油酯等數值的檢測，或是進行例如電腦斷層掃瞄等影像醫學檢測之外，一般人幾乎很難查覺自己血管的健康狀況。

4種自測血管健康的簡方法

現在，專科醫師提供了4種簡易的方式，可以讓大家自我檢測血管是否真的阻塞了，而且，其中一種只需要動到一根手指頭，就可以直接測出血管是否阻塞。

▼4種簡易自測血管健康程度的方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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一、用手指輕按腳背正上方中間的血管：

一般人都知道在手腕部份可以摸到脈搏，其實，人的腳部也有一個部位可以明顯感受到脈搏。位置就在腳背正中最高點的動脈血管，正常的人只要輕輕觸摸就能感受到脈搏跳動。

對於下肢動脈沒有阻塞或是輕度堵塞的人來說，如果平時能清楚摸到這個腳部位置的脈搏，就代表動脈的血可以一直通到了腳背部，但如果連續幾次在走了一段路之後再觸摸腳背正上方的這條血管，卻感受不到脈搏跳動或是跳動極其微弱，就代表可能發生了動脈血管堵塞的問題。

二、檢查手背與腿部、腳背是否青筋暴露：

一般人常說的「青筋暴露」的青筋其實不是筋，是人體皮下可以看見的靜脈血管，當靜脈血液回流受阻、壓力升高時，青筋就會凸起，包括手部、腿部與腳背的青筋暴露，通常會比較容易出現在體形較瘦的人。不過，這樣的現象並不適用於經常運動者在運動時所造成的血管凸起，而是指平時並無運動的人。

而我們常見的下肢靜脈曲張，不只是腿冒青筋的外觀問題，根據臨床研究，靜脈曲張患者罹患深層靜脈栓塞的機率是一般人的5.3倍，而罹患肺栓塞、周邊動脈疾病的機率則分別是一般人的1.73倍與1.72倍。

檢查手背與腿部、腳背是否青筋暴露（Jude Beck／Unsplash）

三、緊握拳頭30秒，然後張開手，看手掌顏色：

握緊拳頭30秒之後手掌皮膚顏色泛白，一旦鬆開拳頭後如果在3秒內手掌馬上恢復為正常的膚色，就代表心臟血管彈性很好，沒有嚴重阻塞的問題。如果連指尖也很快變回紅色，就代表血壓的狀況也很正常。

如果要花5秒以上才能恢復原來的膚色的話，就代表血管彈性可能不好，就要當心是不是有動脈阻塞或硬化的情況。

四、經常性的頭暈或頭痛：

血管很容易在腦部阻塞，因為大腦中的血管較細，當大腦中的血管阻塞時，很容易導致血流不暢、腦部供血不足與缺氧等症狀，嚴重時還會引起腦出血、腦梗塞等重大疾病。

其中，大腦缺氧非常容易出現頭暈和頭痛、注意力不集中等症狀。有時還會伴隨抽搐、昏迷等症狀。

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