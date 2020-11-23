【減肥】去水腫低鹽仲要高碘？蝦紫菜3類食物清單紅豆水去濕排便

為了救腫臉，什麼也願意吃！水腫是現代人常見困擾，而在先前文章《狂灌水才能消腫！擺脫「水腫人生」靠4招 網哭：以前都做錯》曾提及，多補充水分能幫助消腫，而除了喝水以外，台灣營養師張瑞奇（Ricky）這回特別提供消水腫食物清單，光是激推的高鉀食物就有16樣，網路票選最噁蔬菜之一的芹菜也上榜，網友委屈表示，為救腫臉再難吃都願意吞下去啦！

▼消水腫3法寶（按圖了解👇👇👇）

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Ricky首先列出「消水腫3法寶」：

1. 低鹽：料理改用低鈉鹽。

2. 高鉀食物：香蕉、奇異果、釋迦、榴槤、紅棗、黑棗、芹菜、茼蒿、莧菜、香菇、薯仔、牛油果、甘藍、紫蘇、菠菜、黃金小番茄。

3. 高碘：紫菜、海帶、鹹水魚、沙甸魚、龍蝦、蝦、海蟹、海蜇、海貝類、海參、帶子、鱔魚、魚肝油等海產類食品。

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針對常上鏡頭的朋友，他再提供了以下「2樣秘密武器」：

1. 紅豆水

營養師說明，紅豆水含有豐富的纖維質能利水、助排便、排除體內濕氣等，尤其適合女性生理期下半身水腫使用，可以食用微糖的紅豆湯，一來補充鐵質、二來又能消水腫，好處多多；一般人如果因為懷孕、吃重鹹、壓力或排便不順引起的水腫，喝紅豆水的確能幫助水分循環與代謝，排除體內濕氣。飲用時應以溫熱水為主，不要喝冰水，會讓代謝降低。

至於製作紅豆水的步驟，先將紅豆300公克洗淨後加入1200c.c.的水浸泡4小時，接著用中火煮開水，煮開後轉小火煮至紅豆脹大，注意煮到紅豆表面微微裂痕（千萬不要煮破）就可以關火將紅豆水瀝出。

2. 粟米鬚水

Ricky認為粟米鬚纖維量足，含有許多維他命成分，可以保護腸胃、促進蠕動，還能增強人體新陳代謝，調整神經系統的功能，有利水、消腫的功效；建議可將粟米鬚煮成開水飲用（要選還沒施打農藥的帶殼粟米筍），且因粟米鬚的質輕，份量不多就能煮成一大鍋，可取6公克煮2000c.c.的水，作為一天的飲水之用，能改善水腫問題。

最後營養師提醒，部分人發生水腫是體質性的，不須做任何治療，但如情況持續發生，或有明顯發展者，最好能請醫生作心、肝、腎、腎上腺等篩檢，以確知原因。若是病源性水腫，要早期治療，或長期觀察追蹤，切記別因被診斷為體質性水腫，或找不到其他病因，即自行濫用利尿劑，不但未能確實消腫，而反傷身體。

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