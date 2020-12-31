【心臟病】夜尿多下肢水腫平躺難呼吸　心臟衰竭半夜氣喘9大症狀

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我們常說心臟像是個泵，能推進血液到全身各處。然而當心臟無法足夠推進血液時，可能就是「心臟衰竭」了。對年紀大於65歲的人而言，心臟衰竭是最常見的住院原因之一。

心臟衰竭可分成兩型態，收縮型心臟衰竭是指心臟無法從心室擠出足夠的血液供應全身需求。舒張型心臟衰竭起因於心臟肌肉無法在心跳之間放鬆，導致血液停滯於心臟腔室及血管中。

無論是收縮型或舒張型的心臟衰竭都會導致水腫，讓液體堆積在肺部及身體其他各處。這時，心臟會試著彌補功能的不足，而讓心臟腔室逐漸擴大，或讓心臟壁愈來愈厚。

心臟衰竭是個慢性病，但症狀及徵兆可能是突然出現的。

▼心臟衰竭症狀（按圖了解👇👇👇）

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- 運動時喘不過氣

- 躺平的話很難呼吸

- 在夜晚突然因為喘不過氣而醒來

- 疲倦勞累或虛弱

- 下肢或足部腫脹

- 肚子有腹水堆積而腫脹

- 半夜常需起床上廁所（夜尿）

- 因為水腫而體重上升

- 心律不整（感覺自己的心跳很快或是不太規則）

任何會破壞心臟的狀況都可能造成心臟衰竭，因此危險因子如下：

- 高血壓絕對脫不了關係，血壓持續升高，心臟就要更努力做工，這個幫浦（泵）也就更容易掉。

- 罹患冠狀動脈疾病時，就像是機器管線阻塞及鏽蝕，當冠狀動脈血管變細，能獲得的動脈血變少，心臟肌肉就不夠強壯有力。

- 心臟梗塞會損害部分心臟肌肉，部分心肌壞死後就像機器的一部分壞了，運轉就無法順利。

- 睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）代表睡覺時沒法好好呼吸，就像會突然當機一樣。血液中的氧氣含量變少，心跳節律也不正常，都會影響心臟的功能。

- 心臟瓣膜疾病：大家可以想像成機器的控制閥出了問題，幫浦功能就受到影響。

- 心律不整：像是機器失去了自己的節律，不按照正常節拍運轉，那機器壞掉的機會就高了。例如造成心跳變快速且不規則的心房顫動，就可能會引發心臟衰竭。

除了以上原因外，使用煙草、過量使用酒精、病毒感染，也都是會讓我們心臟泵壞掉的原因。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文心臟無力 愈來愈喘 – 心臟衰竭（懶人包）

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