【飲茶好處】體虛飲紅茶燥熱綠茶減肥飲咩？腸胃差健康飲茶3建議

在香港、台灣，許多人都有喝茶的習慣，台灣有很多著名的茶葉，所以大家每天都會接觸到「茶」。先前有些傳言提到茶葉會讓胃不好的人喝茶後導致更嚴重的腸胃不適，這樣的說法讓許多愛喝茶的人非常的擔心，甚至開始忌口。

▼那麼到底胃不好的人是不是真的不能夠喝茶呢？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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腸胃差可以喝茶嗎？

腸胃不好的人，的確在喝茶的時候，需要節制一下，但並非一點茶都不能喝，如果你是腸胃本身虛弱的人，比較不建議喝綠茶，由於綠茶是沒有經過發酵的茶品，茶性質比較偏寒性，可能會刺激到胃黏膜，喝過量的綠茶後，可能就會變成胃酸過多的現象，真的就會導致腸胃的不適症狀。

腸胃不好的人，建議也不要選擇喝「新茶」。所謂的新茶，就是沒有經過氧化的多酚類成分，對於胃部的刺激也會比較明顯，所以建議腸胃不好的人，普洱茶、紅茶，這些性質比較溫和的茶品是首選。

喝茶不只是對人的一種習慣，有的時候也是一種修養的體現，更多人會把茶道當成一種修身養性。基於身體健康的著想，還是建議不要空腹喝茶，這樣對於腸胃的刺激度更敏感，還有可能會因此稀釋掉胃液，反而影響了消化。

腸胃不好的人，的確在喝茶的時候，需要節制一下，但並非一點茶都不能喝。（Manki Kim/Ｕnsplash）

但依茶的性質來說，「綠茶」、「白茶」都屬於偏寒的性質，對於腸胃比較虛弱的人來說，還是建議不要輕易嘗試。「紅茶」、「烏龍茶」、「黑茶」這些也要區分來對待。

寒性體質：一般會出現手腳冰冷的狀況、口淡。像這樣的體質的人最好選擇紅茶或花茶。

燥熱體質：容易口渴、貪涼怕熱、便溺乾結，這樣的體質，建議可以喝綠茶。

身體比較肥胖的人：比較適合黑茶、烏龍茶，可以達到抑制脂肪的效果。

身體比較虛弱的長者，或者脾胃都非常虛寒的人：建議溫性的茶類，如紅茶及普洱茶、花茶來飲用。

如今市面上的茶種愈來愈多，台式飲品的店一間一間的開，我們要選擇喝茶的時候，依照自己身體狀況去擇茶，才能讓自己喝起來更健康。

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