【皮膚乾燥】天氣乾燥皮膚痕多細紋？12種護膚食物番茄油脂不可少

天氣轉冷，又凍又乾燥，皮膚乾淨淨，又痕又現皺紋？除了狂搽護手霜、保濕膏之外，不妨由內在出發，透過以下12種天然食物滋潤肌膚，加促身體新陳代謝、排毒抗氧化，同皺紋講拜拜！

食物營養對健康很重要，不但影響你的心肝脾肺腎五臟六腑，也會表現於你的皮膚上。想保持肌膚緊緻亮麗，在寒冷乾燥的日子，也不會甩皮爆坼？健康網站《Healthline》便建議大家可多吃以下12種有益皮膚的食物。

▼想皮膚健康可以吃什麼？（按圖 👇👇👇）

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1. 高脂魚

鮭魚、鯖魚等魚類中的脂肪含有奧米加3脂肪酸，可以減少炎症並保持皮膚濕潤，也是優質蛋白質、維他命E和鋅的良好來源，有效抗氧化、延緩皮膚衰老及維持皮膚健康狀態。

2. 牛油果

牛油果富含有益脂肪、維他命E和C，對健康皮膚至關重要，還可保護你的皮膚免受陽光傷害。一項涉及700多名女性的研究發現，攝入大量的總脂肪，特別是牛油果中的不飽和脂肪酸，與柔軟富有彈性的皮膚有關。

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3. 合桃

合桃是脂肪、鋅、維他命E、硒和蛋白質的良好來源，這些都是你的皮膚保持健康所需的營養，有助於傷口癒合以及抵抗細菌和炎症。

4. 葵花籽

堅果和種子是增強皮膚營養的良好來源，葵花籽含有維他命E，是皮膚的重要抗氧化劑。

5. 紅薯

紅薯是胡蘿蔔素的極佳來源，它是天然的防曬霜，可以保護皮膚免受陽光傷害。每份半杯（100克）的烤紅薯中所含的胡蘿蔔素含量，足以使維他命A的DV值提高6倍。有趣的是，大量的胡蘿蔔素也可能會為你的皮膚增添溫暖的橙色，從而使整體外觀更健康。

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6. 紅色或黃色甜椒

像紅薯一樣，甜椒也含有大量的胡蘿蔔素和維他命C，兩者都是皮膚的重要抗氧化劑。維他命C是產生膠原蛋白所必需的營養素，而膠原蛋白是保持皮膚強壯的結構蛋白。一項涉及婦女的大型研究指，隨著年齡的增長，攝入大量維他命C可以減少皮膚起皺和乾燥的風險。

7. 西蘭花

西蘭花是維生素、礦物質和類胡蘿蔔素的良好來源，它還含有蘿蔔硫素，在實驗室測試中，蘿蔔硫素使被紫外線殺死的皮膚細胞數量減少29％，保護作用長達48小時，有助預防皮膚癌和保護皮膚免曬傷。

▼仲可以食咩食物護膚?（按圖 👇👇👇）

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8. 番茄

番茄是維他命C和所有主要類胡蘿蔔素（尤其是番茄紅素）的良好來源。這些類胡蘿蔔素可保護皮膚免受陽光傷害，並有助於防止皺紋。

9. 大豆（豆腐、豆漿）

大豆中含有異黃酮，已被證實可改善皺紋，膠原蛋白亦有助保持皮膚彈性和防止皮膚乾燥，並保護皮膚免受紫外線傷害。常見的大豆製品有豆腐或豆漿。一項涉及中年婦女的研究發現，每天食用大豆異黃酮8-12周可減少細紋並改善皮膚彈性。

10. 黑朱古力

可可所含的抗氧化劑可以保護皮膚免受曬傷。（Pixabay@David Greenwood-Haigh）

可可所含的抗氧化劑可以保護皮膚免受曬傷、改善皺紋、皮膚厚度，但必須選擇可可含量至少為70％的黑朱古力，以最大程度地發揮作用，並將糖分降至最低。

11. 綠茶

綠茶中的兒茶素是強大的抗氧化劑，可以保護皮膚免受日曬傷害、減少發紅。一項涉及60名婦女的12周研究發現，每天喝綠茶可以減少多達25％的日曬引起的紅腫。雖然綠茶是健康皮膚的絕佳選擇，但你可能要避免與牛奶一起喝，因為有證據表明，牛奶會降低綠茶抗氧化劑的作用。

12. 紅葡萄

紅葡萄因含有白藜蘆醇而聞名，白藜蘆醇是一種來自紅葡萄皮的化合物。它可以通過損害皮膚的有害自由基而減緩皮膚的衰老過程。

除了要多吃具護膚功效的食物外，也要減少或避免進食影響皮膚老化的食物，這樣才能保護肌膚健康。台安醫院營養師劉怡里曾在媒體中表示，不少食物製造廠為了降低成本，炸物、薯片通常都是用劣油、油炸過的油，因此飽和脂肪酸和反式脂肪酸過多，容易造成皮膚發炎。

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