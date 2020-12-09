【尿色】尿濁陰道炎腎結石？10種尿色橙色或肝病吃太多維他命C

人每天都會排尿，次數則因人而異，但通常一天尿尿八次左右，不知你是否曾注意過自己尿液的顏色？其實尿液不只是排出身體多餘的水分而已，健康狀態也能從尿液顏色略知一二，這麼簡單且不花錢就可判斷身體狀況的方法，下次尿尿後沖水前，不妨仔細觀察一下！ 撰文：Adam Wu 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

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尿液的生成與影響尿液顏色的因素

尿液就是身體多餘的液體，由水、鹽、尿素及尿酸組成，由腎臟從血液中排除毒素和不好的物質。尿液的顏色來源就是尿色素（Urochrome），也有另一種說法為尿膽素（Urobilin）。

尿液的顏色會受一些因素影響，例如吃下的食物、服用藥物或是生病。一般而言，正常的尿液顏色接近淺黃色，若是混濁或啡色，恐怕就有問題了。我們吃的食物多少會影響尿液顏色，食物中若含維他命B雜，尿液會呈亮黃綠色；若吃了較多含 β-胡蘿蔔素（紅蘿蔔、番薯），與維他命C（柑橘類植物、番茄、士多啤梨、西蘭花）的食物，則尿液會偏深黃或橙色。

另外，運動完若沒有好好補充水分的話，尿液顏色會變深。藥物方面，則是治療尿道感染相關疾病的藥物，例如尿道止痛藥非那若比汀（Phenazopyridine），吃了之後尿液顏色容易呈橙色。

10種尿液顏色看健康（Hello醫師授權使用）

尿液顏色和身體狀況的關聯

尿液的顏色其實多少透露出健康狀態，不同顏色可能代表著不同的身體狀況：

1. 乾淨、透明：表示身體補充了大量水分，但請記得不要喝太多水，否則會造成血液中的電解質失衡。

2. 淡黃色：代表身體補充了足夠的水分。

3. 深黃色：代表身體有些微缺乏水分，請記得補充水分以避免流失更多水分。

4. 琥珀或蜂蜜色：身體水分不足，需要喝水以避免脫水。

5. 橙色：有些食物如紅蘿蔔，以及維他命C會讓尿液呈橙色，同時也代表身體有脫水現象，另外也可能表示肝或膽管有問題。

6. 粉色或紅色：部分食物（黑莓、大黃Rhubarb、紅菜頭等）與藥物（如立汎黴素 Rifampin），都會讓尿液呈粉色或紅色，但也可能是血尿，原因包括泌尿道感染、攝護腺肥大、腫瘤、腎結石、囊腫等。

7. 藍色或綠色：有些食物有染劑，但身體無法吸收，因此讓尿液呈現這兩色，有些藥物如希美替定（Cimetidine，一種組織胺拮抗劑）和異丙酚（Propofol），也有相同作用。此外，藍色尿液也可能來自一種罕見疾病叫藍尿布綜合症（Blue diaper syndrome），病因是腸子無法完全消化可食用的營養素色胺酸（Tryptophan）；綠色的尿液則可能是感染了假單胞菌屬（Pseudomonas），這是造成尿道感染的一種細菌。

8. 深啡色：有些食物如蘆薈、大黃等，會讓尿液顏色呈深啡色，因劇烈運動而受傷，或是肝、腎有問題，也可能讓尿液呈現此色。

9. 乳白色：可能是體內含有過多鈣（Calcium）和磷酸鹽（Phosphate），也可能是尿道感染的徵兆。

10. 混濁：尿液混濁可能是因為輕微脫水，也可能因為尿液裡有膿，有膿的原因包括陰道感染、膀胱炎、輸尿管壁因腎結石而受損、淋病（Gonorrhea）、感染披衣菌（Chlamydia）等症狀。

讓混濁尿液恢復正常5方法

5招改善尿液混濁（Hello醫師授權使用）

尿液會變混濁的原因，和尿道感染、膀胱炎等症狀相關，想要改變，可在家裡嘗試以下五種方法：

1. 多喝水：如果尿道感染了，水是非常好的天然療法，水能把體內的毒素，和造成感染的微生物給帶走，緩解症狀。

2. 藍莓汁：每天早上喝一杯藍莓汁，直到症狀好轉。藍莓含有抗氧化物質，以及能抑制、消滅造成尿道感染的細菌之混合元素。

3. 芹菜：準備四到五根芹菜莖、半條大黃瓜、約2.5~3公分的生薑片，把所有材料洗淨、切碎，加水榨成汁，每天喝。芹菜含維他命A、維他命E和鐵質，也有抗菌物質能消滅造成尿道感染的細菌。

4. 生薑：準備一茶匙乾生薑、半茶匙蜂蜜、一杯熱水，把薑浸泡在熱水中幾分鐘，將雜質過濾掉，加入蜂蜜，一天喝一至二杯。生薑能抗發炎，緩解膀胱發炎的情形，且含有強大的抗菌物質，能紓緩感染的狀況。

5. 小蘇打：準備一茶匙的小蘇打和一杯水，將小蘇打加入水裡，快速攪拌一下，每天喝一杯。小蘇打天然且是鹼性，能中和尿液裡的酸性，緩解發炎反應。

尿液味道能聞出疾病徵兆

尿液通常沒味道，但在一些情況下味道會改變，例如蘆筍聞起來像硫磺，吃完後排出的尿液可能會改變味道。有些藥物或補品，服用了之後也會因藥丸外層的化學物質，而改變尿液味道。

若尿液很臭，表示身體可能有狀況如尿道感染、第二型糖尿病（Type 2 diabetes）、膀胱炎、新陳代謝問題、肝方面疾病等，尿液若聞起來像氨（Ammonia，俗稱阿摩尼亞），可能是脫水，要趕緊補充水分。若聞起來甜甜的，可能是尿道感染；若出現惡臭，可能是性傳染病所引起的。

如果常跑廁所，且尿液聞起來有水果味，可能也和第二型糖尿病有關。另外，孕婦體內的荷爾蒙也會改變尿液味道，而且孕婦有較高風險感染尿道，讓尿液有很重的味道。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：尿尿完看一下！10種尿液顏色狀況看健康】