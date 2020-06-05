【尿頻】一日小便8次屬尿頻！量多又淡或糖尿　飲水就急都係病？

健康
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飲水後立即尿急是否不正常？但飲水後全日也不尿急又如何？飲水後正常應相隔多久才有尿意？尿頻是病嗎？......飲水和小便，是我們日常必會做的事情，但原來這些微細的生活習慣也反映了我們身體的不同狀況、或出現了什麼健康問題。

尿頻對日常生活造成困擾。(Unsplash/giorgiotrovato)

正常人一日飲8~12杯水，攝取充足水分對身體十分重要，其中一個好處就是幫助排尿。一個健康的成年人每日正常小便的次數應為5~7次。你達標嗎？

正常飲完水幾耐去廁所?

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以每次飲一杯200毫升的水為例，飲水後約2小時才會才有尿意。由水轉化成尿液需要一定時間，首先水分由胃部到達腸道需要10~15分鐘左右，腸道吸收水分後，會再透過血液轉送到腎臟，腎臟再製造尿液。如果體內已儲有一定尿量，則會縮短至40分鐘至1小時。

值得注意的是，並不是攝取了多少水分身體就會排出多少尿液，因為部分水分藉由汗水、大便或呼吸排出體外，部分水分則用作提高新陳代謝，促進體內循環。平均來說，1分鐘約製造1cc的尿液屬正常。而正常膀胱的容量約是450~500毫升左右，每次小便的正常尿量應為250~300毫升左右。正常情況下，尿液達300毫升就會有脹尿感，而350毫升會急尿，而到500毫升時，膀胱的肌肉就會開始受損。故飲水後太快或隔太久才去廁所也不健康。

每次幾多小便量才正常？

除了小便的次數，尿的多少、顏色也能反映你身體的情況：（按圖）

少於250~300毫升，顏色很淡如白開水：留意腎功能。

少於250~300毫升，顏色很深：代表尿液太濃，可能是喝水太少，或是感染的雜質過多。

多於250~300毫升，顏色很淡如白開水：代表水分流失過多，可能有尿崩症或糖尿病。

多於250~300毫升，顏色很深：代表身體發炎，可能是泌尿系統的發炎，例如膀胱炎、腎臟炎，甚至是肝炎。

為什麼會急尿？

除了正常飲水導致的急尿之外，以下4個特殊情況都會導致急尿。

第一，一次飲太多水，例如超過1000毫升以上。

第二，飲得多利尿的飲品，例如茶、奶茶、咖啡、酒等。

第三，有膀胱過動症，此病症的患者會一直有尿意但每次尿量都很少。

第四，有尿崩症或是糖尿病，患者會一直有尿意而且尿量很多。

尿頻可能是什麼病徵？

如果經常有尿意，每日小便次數達8次或以上即屬尿頻。尿頻，除了飲過多，也可能是多種疾病的病徵，當中較為常見有4種疾病。（按圖）

如膀胱過動症可引致尿頻，患者的大腦過早發出急尿訊息，當儲到200毫升尿液就有尿意。由荷爾蒙失調引起的尿崩症，也可引致尿頻。另外，糖尿病也會導致尿頻，因為血糖高的時侯，身體會透過排尿將體內多餘的糖分排走。除此之外，前列腺肥大症導致尿道被擠壓，患者亦會因此出現尿頻。

預防尿頻

不想經常找廁所，避免尿頻可注意以下事項（按圖）

預防尿頻可以由飲食及運動著手。飲食方面，首先要減少攝取咖啡因，例如咖啡及茶。另外，晚間也應避免飲酒、橙汁、番茄汁這類會增加腎臟負荷的飲品。睡前兩小時不再飲水可避免夜尿頻密。除此之外，要攝取足夠膳食纖維，保持大便暢通，因為便秘也會令膀胱增加壓力，促進尿頻。運動方面，進行骨盆訓練運動也很重要，以加強你的骨盆底肌肉、支撐膀胱及盆腔器官的正肌肉，以預防尿頻。

資料來源︰Heho健康

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