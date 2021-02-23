皺紋成因｜法令紋脾胃差抬頭紋肝鬱？1招香妃按摩生薑紅棗水防皺

撰文： 吳凱倫 最後更新日期： 2021-02-23 21:00

皺紋不僅是歲月痕跡，還是身體內臟出現問題的先兆！腎氣不足、肝氣鬱結等也會影響面上的皺紋提早出現。想減少面上的皺紋，除了護膚膏抗衰老，還有什麼方法改善？

睡眠不足、飲食習慣不良，也會增加你臉上皺紋。中醫師李顯揚表示，若腎氣愈充足代表身體血氣愈流通，身體愈健康。頭部是最充氣的地方，當氣不通，就會出現皺紋，最常見的皺紋分別是抬頭紋、法令紋和魚尾紋。

▼皺紋反映健康？（按圖👇👇👇）

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抬頭紋 肝膽氣不足

氣學管理專家彥寬老師於《健康2.0》其中一集內指，皺紋的產生跟氣血不暢有關，就像氣球充氣不足皺巴巴一樣。有抬頭紋的人，代表其肝膽氣不足。肝膽氣充足的人，氣走到額頭位置可以生氣、壯陽，額頭就會呈現光澤飽滿，反之則容易產生紋路，要養足肝膽之氣，最好早睡早起，避免壓抑心情。

而李顯揚中醫師則指，肝膽氣不足即肝氣鬱結，與情緒有關，情緒又與氣相關。七情會影響氣的運行，例如：生氣時，氣會向上行；悲傷時，會氣消令人沒精神；恐慌時則會氣下，有機會出現遺尿和遺精的情況。

失落和煩惱時容易有皺眉的習慣，從而導致抬頭紋的形成。當抬頭紋一旦形成，代表肝氣鬱結，不通則痛引發頭痛、頸痛和乳房脹痛。

▼同場加映：除了抬頭紋，耳垂摺紋也反映出你身體有什麼健康問題（按圖👇👇👇）

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法令紋 脾胃差消化不良

《健康２.0》中提到，法令紋的位置是脾胃在面部的經絡區，胃氣不足或脾功能差的人，法令紋會特別明顯。這樣的人多半飲食不正常，最後導致消化不良、胃脹和沒食慾等症狀。

在中醫角度認為，法令紋產生的原因是面部肌肉組織下垂，而在鼻子兩邊產生的紋路。面部肌肉下垂愈厲害，法令紋愈明顯，這是因為跟胃經的氣血不足有關。經絡就是我們氣血的通道，當氣通過脾經、腎經、肝經，從足上走，經過雙腿，再經過身體，到頸附近便停住了，因此氣便積聚，使面部肌肉下垂，因而形成法令紋。這些人生活作息不規律例如夜睡，或每月來經時較易氣血不足，出現頭暈、疲累和臉色蒼白。

魚尾紋 元氣衰弱

節目中還提到，眼睛代表五臟六腑的精氣，當魚尾紋出現時，反映整體的元氣衰弱，濁氣堵在腦部，毒素下不去，很多人會同時產生眼袋、黑眼圈等問題。而身體元氣衰弱便容易頭暈和感到疲累。

「香妃式」按摩法有助氣血暢通，加速體內循環，修補和調理受損的臟腑，更有效幫助皮膚緊實。(《健康2.0》)

防皺方法

按摩，可在短時間內補充元氣和調理身體。有時間可多練「香妃式」，以保持氣血暢通，加速體內循環，修補和調理受損的臟腑，更有效幫助皮膚緊實，面色紅潤，達到除皺的效果。

▼氣學管理專家彥寬老師於節目中教大家一套「香妃式」按摩方法（按圖👇👇👇）

「香妃式」按摩法：

1. 兩手搓熱，用左手從下巴往右臉向上提，右手也輔以向上提。 2. 左手移到頭部這向上拉，提拉形成鳳眼，手從後腦落下。 3. 換邊重複以上一樣的動作。如此左右輪換做7次。

氣血不通是皺紋形成其一原因，對於氣血不足，可飲用生薑紅棗水以補氣血，貧血、脾虛人士適宜飲用。

▼防皺食療：生薑紅棗水（按圖👇👇👇）

材料：生薑3片、紅棗3粒和適量蜂蜜

做法：把紅棗、生薑放入煲內，加水煲滾，轉中細火，煲成250毫升，在水溫約60度時，加入蜂蜜拌勻即可。

（資料來源：中醫師李顯揚提供、健康2.0）