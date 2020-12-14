保暖｜沙律雞胸當正餐水腫手腳凍！暖身補4類營養素3秒測血液循環

手腳冰冷是冬天常遇到的問題，除了提醒你可能保暖不足外，也可能是心血管疾病的警號！手腳冰冷血液循環差，容易引起肩痛、消化不良、記憶力差，甚至有猝死的風險。究竟冬天應如何保暖？飲食上可如何抗寒？

冬天應如何驅寒保暖呢？台灣節目《健康2.0》就為大家講解了冬季保暖的正確做法，還透露台灣組合S.H.E.成員陳嘉樺（Ella）曾以沙律和雞胸肉作正餐，不但手腳凍，還出現水腫，後來改變了飲食習慣，瘦了3公斤之餘，水腫和手腳冰冷也得到改善。究竟她飲食上作出什麼改變？

▼ 台灣組合S.H.E.成員陳嘉樺Ella、楊麗音等藝人是如何保暖，改善手腳冰冷？（按圖 👇👇👇）

血液循環小測試

▼ 台北泰安醫院院長謝瀛華在節目中，提供了2種簡單檢查血液循環的方法：（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

血液循環不好有什麼症狀？

手腳冰冷的主因，是因為末梢血液循環不良。末梢血液循環不只遍佈四肢，還包括大腦、眼睛、皮膚，各個器官的微循環。血液循環不好的原因，可能因為高油脂，或是飲食問題。所有血液供給器官前，都要靠最後的微血管，因此如末梢循環不良可能會產生以下不同的症狀：

末梢血液循環差可能引起的健康問題。（Youtube / 《健康2.0》節目截圖）

手腳冰冷原來缺鐵？

營養師高敏敏於節目中，引述美國醫學院研究發現長期容易全身發冷的人，竟然和缺鐵性貧血有關。血液中需要非常多的鐵，鐵會攜帶氧氣，供給全身。如血液中的鐵質不夠，身體會將氧氣優先傳至腦部及心臟，而體表的一些微血管或末梢神經就不夠氧，令血液循環不好，四肢冰冷。

▼ 點樣補充鐵質？（按圖 👇👇👇）

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高敏敏補充，正常人一天攝取15毫克鐵質就充足，約相等於吃100克豬肝。不過要注意，植物性鐵質較動物性鐵質難吸收，故建議素食者吃完含植物性鐵質食物後，再補充一些維他命C，幫助吸收。

▼補鐵外，她還提及補充以下3種營養素及一種食材有助改善手腳冰冷，保護心血管健康。（按圖 👇👇👇）

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保暖穴位按摩

▼節目中還邀請了中醫師廖婉絨為大家建議一些保暖方法，除了飲食要注意外，也可多按壓以下穴位，有助暖身：（按圖 👇👇👇）

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真、假寒底?

手腳冰冷，第一時間就會令人想起「寒底」，不過原來寒底也有分真假？廖醫師就在節目中，教大家如何分辨真、假寒底，及分別建議了不同的調理方法。

真寒底：虛寒體質

常見人士：長期待在冷氣空調房，不愛運動，大病過後

其他症狀：怕冷、不喜歡吹風吹冷氣、不愛喝凍飲、容易腹瀉、痛經、白帶分泌物多

改善原則：溫補氣血

日常生活建議：多食用溫熱屬性食物，如薑、蔥、蒜、桂圓、肉桂，可提高身體的耐寒力

▼ 建議真寒底的人，可飲用雙桂祛寒茶，調理身體（按圖 👇👇👇）

假寒底：氣滯體質

常見人士：長期壓力大、容易緊張、情緒抑鬱者

其他症狀：身體燥熱、口乾舌燥 、胸悶、失眠、便秘、經前症候群明顯

改善原則：疏肝理氣、活氣通絡

日常生活建議：多做運動、泡泡熱水澡、保持情緒平穩、適當紓緩壓力

▼ 建議假寒底的人，可以中藥足浴，調理身體（按圖 👇👇👇）

著襪睡真係好？

腳離心臟最遠，它的血液供應是最慢也最少，而且腳部的皮下脂肪都很薄，所以腳部的保暖，本來就不容易，腳部如果一旦受寒，它反射性的會造成一些消化道、呼吸道或是身體的一些疾病。因此如你做好腳部保暖，有一些失眠、宿便問題可得到改善。

廖醫師提醒，其實腳部保暖的重點，不是穿幾雙襪子，反而應留意襪子的材質，要選天然的棉質或毛的。如果穿一些不透氣的襪子，尤其是在睡覺的時候穿襪子，或穿彈性襪，以為早上起來腳會瘦一點，可是其實穿彈性襪會影響到腳部的血液循環，產生麻脹的感覺，產生反效果，影響睡眠的品質。

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