【黑豆茶】補腎烏髮抗衰老10大功效　胃脹易怒不宜黑豆炒或不炒？

黑豆具烏髮、明目、改善水腫、腰痛、下半身怕冷等功效，冬天吃黑色食物有助補腎，在寒冷的日子飲一杯黑豆茶最適合不過。不過，中醫認為炒過的黑豆性熱，不是人人合用。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師陳亭妃

黑豆入脾腎及肝經，所以對滋補脾臟腎臟和肝臟都有好處， 可以改善小便頻密、頭髮早白、腳氣水腫、腰痛等問題。（VCG）

黑豆好處

黑豆生用本藥性甘溫平，入脾、腎兩經。炒後性質偏熱，水煮即蒸熟或烚熟則性涼。因此，一般日常保健適宜飲用炒黑豆茶，尤其是秋冬時節。秋冬季節正值黑豆收成期，是營養價值最為豐盛的時候。而且秋冬宜補腎，黑豆入脾腎及肝經，對滋補脾臟腎臟和肝臟都有好處， 有助改善小便頻密、頭暈目眩、視物昏暗、頭髮早白、腳氣水腫、小腿抽筋、腰痛等問題。

▼黑豆茶知多啲！（按圖 👇👇👇）

此外，黑豆可健脾利濕，有助解飲酒過後積聚之濕熱毒。《本草拾遺》亦記載，黑豆能「明目鎮心、溫補、久服，好顏色、變白不老」，表示黑豆有抗衰老作用。

黑豆炒用性溫，煮用性涼，所以體熱口乾者不宜用炒、體虛易暈者不宜多服。（GettyImages）

▼黑豆茶人人啱？（按圖 👇👇👇）

適合人士：

1.下半身怕冷、水腫、腰膝痠軟等腎氣不足人士

腎屬水，而黑色對應腎，因此黑色食物成為補腎食物的首選，而黑豆就是最理想的食材，可以改善脾虛水腫、腳氣浮腫、腎虛耳聾或腰膝酸軟等問題，當中以長者尤為常見。

2.產後婦女

生產過程常常耗廢大量精力，令百節空虛，即是骨節肌肉中流失大量精氣血，中醫認為補腎有助於保養脊椎與骨骼，因此產後預防或減輕腰酸背痛可以多飲黑豆茶。

不合適及慎吃人士：

1.腎病、肝病、心臟病引致的水腫人士：

黑豆是營養密度高的食物，而腎病、肝病、心臟病令臟腑偏虛，患者易虛不受補

2.腸胃易脹氣人士：黑豆不好消化

3.對豆類過敏人士：吃豆會出現敏感症狀

4.脾虛腹脹、易肚瀉人士：

黑豆利小便、通大便，脾虛人士需慎用

5.易上火，如易煩燥、面紅、口乾、便秘等人士：

黑豆炒熟後，熱性大，多食易上火，故易上火人士不宜多食

要留意的是，黑豆炒後性質偏熱，水煮即蒸熟或烚熟則性涼。因此，炒黑豆較適合冬天或下雨天易腰痛、腰酸、下身或全身水腫、食慾不振、怕冷喜暖、夜尿頻而清、大便質稀溏等人士；不適合易上火，如煩躁，便秘等人士。而水煮黑豆適合易上火人士，不適合常有胃脹及消化力差的人。

黑豆茶食療

以下食療全部用炒黑豆，如有咽痛、煩躁、便秘等上火表現的人，可用水煮黑豆。

▼1.黑豆茶：利水、活血、解酒毒（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

▼2.黑豆圓肉紅棗湯：補腎、養血、烏髮（按圖 👇👇👇）

▼3.黑豆枸杞粥：補血生血、明目（按圖 👇👇👇）

▼4.黑豆排骨湯：補腎、養血（按圖 👇👇👇）

▼飲用黑豆茶注意事項（按圖 👇👇👇）

1.每天下午5-7點血氣運行至腎經，是養腎的最佳時機，這個時間飲用黑豆類食療最為適合。

2.黑豆茶宜一周飲用一至兩次，多飲容易上火無益。

3.飲用同時不宜吃火鍋煎炸等等燥熱的食物。

4.不宜與豆漿、牛奶、菠菜、蓖麻子、厚朴、四環素、龍膽、五參等同食：龍膽以及五參、厚朴都是屬於中藥材類，因此吃中藥時不要同飲用。

健福堂中醫診所註冊中醫師陳亭妃 （撰文者提供）

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