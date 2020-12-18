眼中風｜捱夜打機睡醒突失明！中風前兆眼前一片黑2大症狀勿輕視

中國內地一名男子日前用手機玩遊戲玩了一夜，隔天起來突然發現一隻眼睛失明，嚇得立即到醫院檢查，結果發現「眼中風」。對此台灣眼科醫師鐘珮禎透露，眼中風的黃金搶救時間最多只有8小時，並提醒，如果曾出現暫時性缺血的小中風前兆，最好儘快前往醫院治療。

針對廣東深圳日前發生一名31歲男子整夜用手機玩遊戲，隔天起床發現失明，前往醫院檢查才知是急性眼中風。對此，台灣眼科醫師鐘珮禎在《健康2.0》提到，眼中風其實就是血管塞住，無論是動脈或靜脈阻塞皆泛稱眼中風。她提醒，眼部缺血90分鐘如同腦組織一般，一旦開始缺血後一些神經細胞就會死掉，建議如果出現狀況最好1個半小時內、或最慢8小時就必須急救。

▼眼中風分成視網膜動脈、靜脈組塞，兩者有共同特徵？（按圖了解👇👇👇）

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鐘珮禎也解釋，眼中風原因分成視網膜動脈、靜脈組塞，動脈阻塞是指在中心位置塞住，整個眼底會呈現發白；靜脈組塞則如同腦中風，有缺血及出血的狀況。她提醒，要分辨是缺血或出血，主要看阻塞位置，如果在中間堵塞，眼睛會出現一片黑，但若是分支血管，某一邊呈現視野缺角。

鐘珮禎提到，眼中風其實也是有危險因子存在，舉凡三高患者、心血管疾病、長者，都須特別注意。另外，她也指出，有些人會在初期有症狀，例如：暫時性缺血的「黑矇症」，眼前會突然看到一片黑黑的像下雨，幾分鐘後可能會緩解，但千萬要留意是小中風前兆。

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