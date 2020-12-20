火鍋｜打邊爐飲汽水血壓升易中風　防頭痛喝熱湯冷飲要隔幾分鐘？

最近天冷，火鍋、雞煲、藥燉排骨等大受歡迎，不過，醫生提醒，許多人吃火鍋時，總習慣搭配可樂凍飲，或是雪糕，但這對腸胃不好，且血管在急速擴張、收縮下，血壓急遽升降，更會引發頭部劇痛。

台灣書田診所家醫科主任何一成表示，收治過1名年輕男性，喜歡至火鍋放題餐廳用膳，除了肉片、火鍋料之外，飲料也是無限暢飲，一邊吃火鍋、喝熱湯，一邊又喝著飲料。

幾次下來，頭部常出現間續性疼痛，就醫時，測量血壓正常，醫師要求他下次吃火鍋時，攜帶血壓計，測量血壓，結果該個案發現，在喝熱湯時，血壓較低，但如果喝凍飲，血壓立即飆升，一來一往，血壓起伏甚大，以致引發頭痛。

▼打邊爐健康啲有咩要注意？（按圖了解👇👇👇）

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何一成建議，在喝熱湯與凍飲之間，務必至少間隔3分鐘，才能避免頭痛。高血壓患者更應該避免冷熱飲交叉飲用，否則血壓忽高忽低，容易導致頭痛、頭暈，嚴重時還可能誘發腦中風與心肌梗塞。

此外，吃火鍋時喝酒祛寒，也可能誘發三高患者眼中風。台灣1名60歲男性三高病友，日前與朋友一起聚餐吃鍋，酒酣耳熱、身體發熱，但回家時右眼突然發黑，視力幾乎喪失，至急診就醫，確診為眼中風，所幸接受雷射治療，視力才逐漸恢復正常。

台灣中國醫學大學附設醫院新竹分院眼科主任陳瑩山說，室內食用火鍋，又喝點酒，身體當然很暖和，但走出餐廳，氣溫驟降，三高患者眼部微血管容易收縮、破裂，就形成眼中風。

陳瑩山指出，50歲以上三高患者為眼中風高風險族群，如果突然視力變差，應該儘速就醫，不要以為只是老花，視力變差。平常飲食則力求清淡，定期回診、規律用藥，才能降低中風機率。

研究發現，眼中風患者如果預後沒有改善正活作息，依舊常熬夜、飲食偏重口味、肥胖、不運動，並未妥善控制三高疾病，則5年內罹患腦中風、心肌梗塞的機率大增，平均每4人就有1人可能罹患心血管急重症，不可不慎。

▼同場加映：打邊爐飲什麼好？（按圖了解👇👇👇）

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