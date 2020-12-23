【抗衰老】魚尾紋法令紋40歲前出現？捱夜愛吃甜8大原因皺紋提早

愛美是女人的天性，沒人希望自己光滑的臉龐上跑出討厭的皺紋，特別是皺紋被視為人變衰老的顯著特徵，只要臉上跑出遮不住的皺紋，就會讓人有種「肌膚衰老」的傷感。科學家說，女人臉上的第一條皺紋是出現在18到19歲間，這個說法一定讓全天下的女人都難以接受，總希望這個歲月的「痕跡」愈晚出現在自己臉上愈好。

皺紋生成是不可逆的

所謂的皺紋，是指皮膚表面因收縮而形成一凸一凹的不可逆條紋，它也是皮膚開始老化的徵兆。從形態上來說，皺紋分為固有性皺紋與活動性皺紋這2種，前者是不管你有沒有活動肌肉，都會靜靜地浮現在臉上的皺紋；後者則是伴隨肌肉活動而暫時出現的一種皺紋。一般來說，人類臉部的皺紋都是這兩類的混合。值得注意的是，除了用保養品或手術的方式改善，皺紋的生成是一種不可逆的過程。

皺紋與年齡的關係

所有女性對皺紋所最關心的問題之一，就是紋出現的順序與時間，一般來說，25歲到29歲的女性在眼部周圍、下巴和嘴巴會有細微的皺紋出現；到了30歲-39歲時，又會在頸部和額頭上出現皺紋；等到40歲-49歲時，在眼部周圍、嘴角、下巴、眉間、頸部、額頭都會明顯的皺紋（例如額頭紋、法令紋、魚尾紋等），代表肌膚真正進入「老化期」。

▼8種壞習慣會讓皺紋提早出現在臉龐（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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而除了時間因素之外，還有8種壞習慣會讓皺紋比上面所說的年齡更早的爬上妳的臉。

一、熬夜與睡眠不足：

熬夜是皮膚保健的大敵，睡眠不足，會使皮膚細胞的各種調節活動失常，影響表皮細胞的活力，將長期損傷皮膚，使皮膚過早老化。

二、水分補充不足：

水分補充不足也是導致臉上皺紋產生的一大重要原因，一般來說，皮膚的含水量最好能保持在20%左右，如果平時不愛喝水，就會導致皮膚缺水，進而出現皮膚暗沉粗糙和鬆弛，久而久之就會生成皺紋。

三、抽煙喝酒：

吸煙會使一氧化碳與體內的血紅蛋白相結合，造成皮膚的新陳代謝發生問題，容易使皮膚暗沉粗糙、加速老化，進而生成皺紋，此外，長期吸煙也很容易讓嘴唇四周長出皺紋。而喝酒則會減少皮膚中油脂數量，促使皮膚脫水，間接影響到皮膚的正常功能。

四、食用過量的甜食：

食用含糖量過高的食物是提早出現皺紋的主要原因之一，因為血液中的糖分子就會與蛋白質結合發生「糖化作用」，最終產生一種有害的物質，而這種物質將會從內部造成皮膚的損害，甚至破壞皮膚上的膠原蛋白和彈性蛋白，進而使臉部產生皺紋或皮膚暗沉的狀況。

食用含糖量過高的食物是提早出現皺紋的主要原因之一，因為血液中的糖分子就會與蛋白質結合發生「糖化作用」，最終產生一種有害的物質。（Anna Sullivan/Unsplash）

五、節食不當、脂肪攝取不足：

如果節食時間過長或是方式不當，很容易使身體出現營養不良的狀況，而營養不良、特別是脂肪攝取不足，則會造成臉部的膠原蛋白喪失，這樣就會使皮膚乾燥、鬆弛進而長出皺紋。

六、過度曝曬陽光：

吸收過量的紫外線壞處多多，輕則會讓皮膚變黑變粗，重則可導致皮膚癌，而它當然也是皮膚提早老化的兇手之一。因為過量接受陽光照射會直接損傷皮膚深層的彈性纖維和膠原蛋白，致使面部皮膚變得鬆弛無光澤，進而出現皺紋。

七、愁眉苦臉、情緒低落：

負面情緒會使皮膚衰老速度加快，經常的愁眉苦臉、唉聲嘆氣，擺出一副苦瓜臉，會使皮膚細胞缺乏營養，臉上的皮膚乾枯無華，出現皺紋，同時還會加深額頭橫向的「愁紋」。

八、臉部表情太多：

這個原因坦白說是會讓人有些尷尬，擺明了是建議人要面無表情，以避免出現皺紋。因為臉部表情是由肌肉所控制，只要有表情勢必會有紋路的產生，因此會造成魚尾紋、皺眉紋等的生成，例如習慣性皺鼻子的人，就容易會有皺鼻紋。

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