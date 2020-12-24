肝硬化｜黑眼圈皮膚變黃9大徵兆　第8個病徵出現了或已肝硬化晚期

老張貪杯，是個標準的酒鬼，每回不喝到醉茫茫絕不停止舉杯，直到最近被人發現，他的臉色愈來愈暗沉，卻不是曬太陽曬出來的。結果到醫院抽血檢查，才發現肝功能指數飆高，早已得了肝硬化。

肝臟是人體幾個著名的沉默器官之一，特別是負責代謝的重要功能，如果出現問題，一開始都沒有很明顯的症狀，但等到肝臟疾病被發現時，通常已經是非常嚴重了，所以認清肝臟疾病的細微警訊非常重要而關鍵。

當你發現自己在日常生活中出現這9大徵兆，就要當心很可能你平時不會喊累的的肝臟已經出了大問題了。

▼肝臟疾病9大徵兆（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

一、臉色暗沉或有黑眼圈：

臉色呈現暗淡而毫無光澤、臉部皮膚粗糙，並非陽光照射曬黑的黝黑。另外，嚴重的黑眼圈也可能是慢性肝病患者的早期症狀。主要原因是由於肝臟不好造成的維他命類代謝異常所導致。

二、皮膚蠟黃：

如果突然出現眼白與皮膚發黃的狀況，很可能是膽紅素代謝異常，或罹患急性黃疸性肝炎。黃疸加深時，尿、痰、淚液及汗液也被染黃，而如果慢性肝炎患者出現黃疸的症狀，代表病情已經很嚴重了。

三、消化道長期不適：

腸胃不適是最常見的肝病症狀，例如噁心、食慾差，或出現嘔吐、腹瀉、脾臟腫大等症狀，就有可能是慢性肝病所引起。

四、身體疲憊：

主要是因為肝臟不好的人食慾不振和消化吸收受阻，導致人體攝入營養不足，其次是因為肝細胞遭到破壞，使肝臟製造與儲存糖分的功能降低，因而出現疲乏無力的症狀。

五、發熱：

因為肝細胞受損，肝功能異常，身體解毒功能降，或是病毒感染等症狀而引起身體不明的發熱。

六、不明出血、皮膚出現瘀痕：

肝臟不好的人有時會出現牙齦出血、痔瘡出血或胃腸道出血的現象，止血慢，主要是因為肝功能減退，凝血因子合成異常減少所致，乙肝患者有時身上還會出現不明原因的青色或紫色瘀痕。

七、長出蜘蛛痣：

即是指痣的中間有一紅點，周圍有血絲狀，類似蚊蟲叮咬的症狀，用細棒壓迫痣的中心時，全痣消失，但放開後又會出現，這是肝病的早期症狀。男性皮膚有蜘蛛痣的，85%可能有不同程度的肝臟組織病，其中30%是肝硬化。

八、肝部不適疼痛：

如果有肝部不適與疼痛的狀況，極可能就是得了肝病，但由於肝的位置與胃相近，因此經常被誤診為胃痛，一旦肝部出現不適疼痛的狀況，就顯示肝臟疾病已經非常嚴重了。

九、肝腹水：

肝腹水一般是在肝病或肝硬化晚期時才會出現的症狀，一旦發現就已經不易救治痊癒。

相關文章：護肝穴位｜工時長壓力大增肝負擔！疏肝解鬱5穴位幾點瞓最保肝？

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

認識肝硬化的可怕之處 才能擁有好心肝

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】