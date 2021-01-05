【杜仲茶】冬天補陽強筋骨改善腰背痛　4款茶療補肝腎喉痛咪飲！

所謂「藥食同源」，日常生活中，很多中藥材也可用作食材製作料理，以達養生目的，而杜仲是冬天常用藥材之一。有中醫指杜仲具補肝腎、強筋骨的功效，如果經常腰痠背痛且四肢冰冷，不妨飲一杯杜仲茶改善情況。 撰文：健福堂註冊中醫師姚欣彤

杜仲味甘，性溫，歸屬肝腎兩經，有補肝腎、強筋骨、安胎之功效。（資料圖片）

杜仲於中藥學中屬於補陽藥範疇，杜仲味甘，性溫，歸屬肝腎兩經，有補肝腎、強筋骨、安胎之功效。

▼杜仲茶知多啲（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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杜仲功效

由於杜仲溫而不燥，性質溫和，用途比較廣泛，大部分人士適合服用，比較適合在秋冬季節使用，以助強壯人體陽氣。

杜仲特別適用於中老年或肝腎虧虛者，例如有腰膝痠痛、筋骨痿軟無力、頭痛眩暈、畏寒肢冷、陽痿、夜尿等症狀；也能用於骨傷後期調理，如骨折、脫位、下肢筋傷、扭傷、腰椎間盤突出症等情況。

杜仲特別適用於肝腎虧虛者，例如有腰膝痠痛、筋骨痿軟無力、頭痛眩暈、畏寒肢冷、陽痿、夜尿等症狀。（GettyImages）

此外，杜仲能補益肝腎，調理衝任二脈，有助安胎、備孕，故適合孕婦而見妊娠漏血、胎動不安者，也可給產後婦女坐月之用，更可應用於不孕不育之男女。

因杜仲有溫補性質，所以實熱及陰虛火旺人士應避免食用杜仲，即有身熱、喉嚨痛、口舌生瘡、咽乾口渴、喜歡冷飲、面紅目赤、煩躁、潮熱盜汗、便秘、尿赤（尿少而色深）、舌紅苔黃等症狀者不適合食用。

杜仲茶食療推介

▼1.巴戟懷牛膝杜仲茶：補益肝腎，強壯筋骨（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

▼2.黨參熟地杜仲茶：補肝腎，益精血，補腦止暈（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

▼3.補骨脂菟絲子杜仲茶：補肝腎，強筋骨，續折療傷（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

▼4.杜仲杞子炒米茶：補肝腎，益精血（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

飲用杜仲茶注意事項

1.如有感冒症狀（即惡寒發熱，打噴嚏，鼻塞，流鼻水，咳嗽，喉嚨痛，身痛乏力），應暫停飲用杜仲茶。

2.如有長期病患，其他任何不適，或對杜仲茶療有所疑惑，飲用前應向註冊中醫師查詢。

3.杜仲茶療只能用作日常調理之用，並非主要治療措施，若症狀有加重之勢，必須尋求註冊中醫師治療，不能過度依賴食療。

健福堂註冊中醫師姚欣彤（撰稿人授權提供）

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