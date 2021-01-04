腳趾甲變黑｜皮膚癌真菌感染4大原因　甲油阻趾甲呼吸點揀鞋好？

腳趾甲變黑，別急著拔它！根據《runnersworld》文章分析趾甲變黑有四種原因，足部外科醫生Jacqueline Sutera專家說，找出趾甲變黑原因很重要，趾甲受傷有急性與慢性損傷的問題，如果發現任何趾甲的變色跡象，建議前往足踝科或皮膚科醫生檢查和治療。

▼腳趾甲變黑4原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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腳趾甲變黑4原因

1. 重複性外傷

跑步穿著不合腳的鞋可能使腳趾損傷、長時間受外力撞擊，從無痛變色到嚴重血泡，或重物砸傷都可能使趾甲的血管破裂，使腳趾下方積聚血塊，造成趾甲血腫。

2. 真菌感染

腳趾甲的顏色可能會因為真菌有所不同，出現黃色、藍色、綠色、啡色、紫色和黑色，輕度感染者局部用藥改善即可，侵入性感染則需要口服藥物或雷射治療。

3. 黑色素瘤

這是皮膚癌最嚴重形態，趾甲變黑可能是黑色素瘤生長引起皮膚色素沉澱，但是皮膚癌通常增長緩慢而無痛，難以早期發現，若沒有外傷卻慢慢變色，應該讓醫生檢查一下。

4. 膚色問題

腳趾甲下面的皮膚，如同身體其它肌膚一樣，皮膚變黑時會使趾甲變黑。但是這種趾甲變色是對稱的、分布在多個腳趾，與黑色素瘤出現在單一部位有明顯區別。

預防腳趾甲變黑方法

預防腳趾甲變黑，定期修剪趾甲，選擇一雙適合的鞋子，確保鞋子有一個拇指長度的距離，可以讓雙腳更舒適。專家說，若已經有黑色趾甲，輕度情況不需治療，但是趾甲有腫脹流血引起疼痛，應立即尋求專業醫生清除血液，減輕腳趾壓力。若想用趾甲油掩蓋變色的腳趾甲，反而不能讓趾甲呼吸，如果發現任何變色跡象，治療上不一定只有拔除一種方式，只要耐心等待及治療，終能迎來乾淨的趾甲。

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