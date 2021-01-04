【白內障】怕光難辨藍紫色4大症狀　有冇白內障單起隻眼就知？

電視機在面前，熟悉的主持人正在說笑，你卻怎麼看都不清楚，好似霧裡看花？小心！這可能是白內障。

白內障是視力減退非常常見的原因，尤其在銀髮族更常見。我們先來看看這到底是怎樣的疾病吧！

白內障的問題出在水晶體。眼球裡的水晶體原是透明的，能折射光線，讓影像清晰呈現。當水晶體變得混濁，光線受阻，眼睛看到的景象就愈來愈模糊。

若有以下症狀，要小心自己是否有白內障。

▼白內障症狀 （點擊下圖看清！👇👇👇）

患者最常抱怨視力變模糊。這不像近視，距離近一點就看到了。白內障患者不論看近的、看遠的，都覺得影像變模糊。

晚上光線本來就比較弱，因此白內障患者晚上要看清楚或開車都會變得困難。

患者還會怕光，在陽光下看不清楚，即使在室內也容易覺得太亮或看到光暈，晚上開車時若看到對方來車的車燈或路燈會覺得非常亮。

白內障症狀（照護線上授權使用）

患者會發現眼中世界不太一樣了！原來是白內障會造成顏色改變，眼睛看到的色調比較褪色，失去分辨藍色紫色的能力，眼睛所見逐漸被啡色黃色色調取代。

另外，用單眼看時出現複視，也就是雙重影像。

為什麼強調「單眼」？其他眼睛疾病的複視是因為雙眼看到的影像沒有重疊好而產生複視（也就是說雙眼看才會有複視，指睜開一隻眼睛就沒這問題），但白內障造成的複視用一隻眼睛看就會出現。

患者會覺得視力愈來愈不好，因此頻繁地更換眼鏡或隱形眼鏡度數。

白內障是常見的銀髮族眼睛問題，若你出現以上視力問題，別問了找眼科醫生檢查！

▼同場加映：護眼食物 （點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 25 + 25 + 25

相關文章：【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾 護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！

相關文章：【每日3分鐘】手機拿開看已有老花 2式伸展護肝補眼老花可逆轉？

【每日3分鐘】手機拿開看已有老花 2式伸展護肝補眼老花可逆轉？（01製圖）

+ 4 + 4 + 4

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：眼睛朦霧，總是霧裡看花 – 你有白內障嗎？（懶人包）】