腸炎｜便血頻肚屙或潰瘍性結腸炎　8大症狀似腸胃炎延醫可致命！

蔡小姐是位辛勤的職場新鮮人，最近經常拉肚子，幾乎二、三十分鐘就要跑一次廁所，而且紫黑紅血流動在白瓷馬桶上，臉色慘白，才到急診室就診。就診時，醫師發現該名患者下腹部鼓脹，抽血發現蔡小姐已經有嚴重貧血，進一步大腸鏡檢查發現，患者不僅大腸直腸壁發炎、潰瘍，而且持續出血，嚴重可能休克致命。

潰瘍性結腸炎症狀

台灣聯新國際醫院大腸直腸外科賴煌仁醫師指出，民眾多少都有吃壞肚子、腸胃炎的經驗，但是腹瀉次數過於頻繁可不能輕忽，尤其伴隨腹痛、腹瀉、噁心、裡急後重（編按：有便意卻無法排出），甚至血便、黏液等症狀，凡是持續四到六周以上，就要小心是否為發炎性腸道疾病，務必即刻就醫。

台灣賴煌仁醫師表示，發炎性腸道疾病屬於自體免疫疾病的一種，發生率有逐年攀升趨勢，依發病部位區分為潰瘍性結腸炎及克隆氏症，皆被台灣列為重大傷病之一。當患者腸道反覆發炎，黏膜出現潰瘍，破損的黏膜可能持續出血，導致患者貧血。且由於經常腹瀉、食慾不振，上述症狀，如未及早治療，嚴重恐導致腸穿孔、毒性巨結腸症，後果不堪設想。

▼發炎性腸道疾病比較（點擊下圖看清！👇👇👇）

台灣賴煌仁醫師進一步說明，潰瘍性結腸炎好發於黏膜層為主，常由肛門端直腸開始出現病變，呈連續性變化；至於，克隆氏症則侵犯整個腸壁，發炎部位遍及黏膜、黏膜下層、肌肉層、漿膜層，且整個消化道從口腔、食道、胃、大小腸道肛門都可能發生病變，病灶呈跳躍性分布。

症狀與腸躁症、腸胃炎類似

賴煌仁醫師說，潰瘍性結腸炎有急性期與緩解期交替出現的特性，時好時壞的症狀使得患者經常延誤就醫，即使就醫後，又因為症狀與腸躁症、腸胃炎類似，得綜合病史、抽血、內視鏡、病理切片等檢查，才得以確診並接受治療。

現有潰瘍性結腸炎治療藥物包含5-ASA抗發炎藥物、類固醇、免疫抑制劑、生物製劑等，根據患者疾病嚴重度決定治療策略。常見急性期腸道發炎時，以類固醇抑制腸道發炎，但礙於長時間使用，易出現感染、水腫、血壓上升、眼壓上升、月亮臉、水牛肩、血糖較難控制等副作用；此外，醫師也會視患者情況，給予靜脈輸液補充水分、營養，或選擇併用口服或栓劑5-ASA抗發炎藥物來緩解發炎。

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以這位個案蔡小姐而言，連續五天有血便症狀，醫師給予類固醇控制無效後，調整給予生物製劑治療，所幸病況好轉，腸炎出血症狀獲得控制，連她自己都不經感嘆，這次生病的遭遇是從鬼門關前走一遭，以後她再也不敢輕忽拉肚子症狀。

台灣賴煌仁醫師特別提醒，腸道疾病除了大腸癌令人聞之色變，「發炎性腸道疾病」也不可不慎，尤其這類自體免疫疾病侵犯的不僅腸道，如疾病控制不佳，可能誘發關節炎、虹彩炎、皮膚炎、肝臟病變等關節外病徵，甚至未來罹患大腸直腸癌風險也跟著提高。

發炎性腸道疾病的治療目標（照護線上授權使用）

「腸」保安康 治療達標黏膜復原是關鍵

台灣賴煌仁醫師指出，潰瘍性結腸炎雖無法治癒，只要治療目標達到腸道黏膜癒合，且持續穩定控制，就是腸保健康的關鍵。

賴煌仁醫師表示，患者平時應養成良好的生活作息，避免熬夜與過大壓力，日常飲食則應注意飲食衛生，優先選擇低渣飲食為主，避免奶製品、油炸及辛辣食物。同時務必遵循醫囑、持續治療、穩定控制、使治療達到腸道黏膜復原的標準，即可降低併發症風險，避免產生腸道外症狀，患者一旦疾病進入緩解期，可望重拾生活品質。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：每20分鐘就跑廁所 嚴重恐致命的腸炎】