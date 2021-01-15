桑椹茶｜補血強肝腎防失眠脫髮 5款茶療糖尿慎飲用鮮或乾桑椹？

桑椹茶有助明目、補肝腎，適合經常用電腦、眼乾、白髮、脫髮，或捱夜的人飲用。另外，桑椹有助補氣血，特別適合女士，能令面色更紅潤。桑椹更可搭配不同食材，發揮更多功效。不過，飲用桑椹水又有什麼要注意？什麼人士不宜飲用？

桑椹茶有助明目、補肝腎，適合經常用電腦、眼乾、白髮、脫髮，或捱夜的人飲用。（VCG）

桑椹的功效

桑椹是養生保健常用的食材，味甘，性寒，歸心、肝、腎經；具滋陰補血、明目、烏髮、補肝腎的功效。除了有助改善肝腎陰虛所引致的症狀，例如失眠多夢、頭暈之外，還有什麼好處？註冊中醫師鄧蕙盈建議飲用桑椹茶時，有一些地方需要注意。

▼桑椹有什麼好處？飲用時需要注意什麼？（按圖 👇👇👇）

• 明目、補肝腎

桑椹可滋補肝腎，而肝腎和眼睛健康有密切關係，多吃有助明目。中醫亦會利用桑椹治療肝血不足，或腎陰虧虛所引起的眼疾，例如眼乾或夜盲症等。桑椹可配枸杞或何首烏，能有助治療腎虛、白髮、眼花等症狀。

• 滋養黑髮

桑椹含大量烏髮素，可令頭髮烏黑亮澤。此外，桑椹還可增皮膚、頭皮血液供應，改善血液循環，避免因頭皮血液不流通而出現脫髮。

• 補血

桑椹具很好的補血功效，特別適合血虛體弱、貧血、婦女產後；有助改善因陰血不足引起的問題，例如失眠、頭暈、白髮、耳鳴、眼花、血虛便秘等。同時還有鬆弛神經，安神定志的作用。

桑椹茶有咩好？

桑椹茶補血、養肝腎，有助改善白髮、脫髮及腎虛所引起的問題。不過桑椹分為「乾桑椹 」和「鮮桑椹 」兩種：

乾桑椹

桑椹有黑、白兩種，黑桑椹（成熟）入腎，而白桑葚（未成熟）則入肺；入藥多選取黑桑椹，具滋陰養血、補腎益精、安神定志等功效，有助改善腎虛引起的問題，如眩暈、耳鳴、失眠、白髮等

鮮桑椹

鮮食以紫黑色為補益上品，未成熟不能吃

▼ 因此鄧醫師建議泡桑椹茶宜用乾黑桑椹 ，而哪些人適合飲桑椹茶？（按圖 👇👇👇）

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▼ 飲桑椹茶需注意什麼？哪些人要避免飲桑椹茶？（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

桑椹5大茶療

整體來說，桑椹適宜使用室溫水，或微溫水沖泡，建議可用50-75度水；水溫過高會破壞桑椹中的花青素。下面就為大家推介配搭不同食材的各款茶飲：

▼ 有近視、散光或飛蚊症的人，可多飲用桑椹杞子茶（按圖了解👇👇👇）：

▼ 日常容易手腳冰冷，可飲用黑糖桑椹桂圓茶（按圖了解👇👇👇）：

▼ 失眠多夢、瞓得差，可選擇桑椹蜂蜜酸棗仁茶（按圖了解👇👇👇）：

▼經常頭痛眼乾，可飲桑椹菊花茶（按圖了解👇👇👇）：

▼ 大飲大食後，可飲杯桑椹桂花烏龍茶，助你消脂解膩。（按圖了解👇👇👇）

以上茶飲僅供參考，如有任何問題，請先諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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