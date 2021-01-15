養生｜女人30歲漸皮膚鬆弛血氣不足　5食療抗衰老豬腳黃豆湯豐胸

30歲是女性的一個重要關口，身體開始出現微妙變化，加上面對人生、職場、愛情等困惑和難題時，難免對身心造成莫名的壓力。有中醫指出，女人30有三大保養重點，包括皮膚鬆弛、腎氣虛弱等，應該如何補救？ 撰文：健福堂註冊中醫師畢麗虹

女性在三十歲後，其中一個明顯的變化就是皮膚變差，由原來的光澤細滑逐漸變得愈來愈粗糙。（GettyImages）

踏入30歲的女性，開始擔心青春不再、色衰愛弛，面對家庭壓力、工作競爭、感情困惑等挑戰，以及邁向老化過程的恐懼，加上女人30歲身體上的一些微妙變化，更加需要注意保養。在中醫的角度而言，30歲的女性需要特別注意哪方面的調理和保養呢？

女人30的身體變化

1. 激素失調：乳房下垂、皮膚鬆弛

▼當女人到達30歲的時候，雌激素分泌達到了人生的最頂點，後來就會慢慢下降。（按圖👇👇👇）

雌激素對女人十分重要性，當雌激素不夠時，皮下脂肪堆積就會減少，乳房容易下垂。雌激素有利於維持皮膚水嫩細緻，當缺少雌性激素時，明顯的衰老特徵可能會在臉上呈現，皮膚會變得鬆弛及暗黃、粗糙，易生斑點。

養生食療

▼當歸白芍玫瑰茶：補血養血，美容養顏 （按圖👇👇👇）

▼豬蹄黃豆湯：豐胸、預防衰老、補血健脾 （按圖👇👇👇）

保健穴位

▼絲竹空穴：去除魚尾紋 （按圖👇👇👇）

▼膻中穴：豐胸美乳 （按圖👇👇👇）

激素失調日常保健：

~多吃黃豆、黑豆：因含有天然的植物雌激素及維他命B6，可調節女性體內雌激素代謝和平衡。

~適量進食蜂王漿：蜂王漿含人體所需的多種氨基酸、維生素和雌激素，能夠幫助女性補充雌激素，調理內分泌失調情況。

~注意運動控制體重：以便穩定內分泌及促進雌激素分泌。

2. 腎氣虛弱：脫髮尿頻

▼ 生活壓力大，長期睡眠不足，易產脫髮尿頻現象。（按圖👇👇）

30歲是女人事業上的衝刺期，有些更要同時兼顧家庭，經常熬夜令每天睡眠不足。 因此女人到了30歲容易腎氣虛弱、膀胱氣機失調，出現尿頻現象，還會在毛髮上反映出來，變得容易枯搞脫落。

養生食療

▼黑芝麻核桃糊：補腎、強腰膝、生髮養髮 （按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

▼黑豆黑桑葚湯：補腎、活血化瘀、利濕、益氣養血 （按圖👇👇👇）

保健穴位

▼太溪穴：補益腎氣，改善脫髮 （按圖👇👇👇）

▼關元穴：補腎固本、補益元氣，治療尿頻、白帶、經痛等 （按圖👇👇👇）

腎氣虛弱日常養生方法：

~每晚睡前熱水浸腳15分鐘

~每日11點前睡，不要經常熬夜

~黑色入腎，日常可多攝取黑色食物補腎，如黑豆、黑芝麻、黑木耳等

3. 氣血不足：易疲勞

▼飲食不節制常暴飲暴食，愛吃油膩生冷食物損脾胃（按圖👇👇👇）

當女性過了30歲，其精神氣力都消耗得差不多，如不保養，可能會出現氣血不足的現象，如易累、精神狀態不好等。此外，女性生活及工作壓力大，容易養成不良的飲食習慣，如不吃早餐、午餐吃得太快、晚上胡亂吃喝或暴飲暴食，多吃辛辣、油膩、生冷、高糖食物等。長期不良飲食習慣容易脾胃損傷，因為脾胃功能虛弱，亦會出現氣血不足的表現。

女性以血為本，氣血同源，血虧血少則氣機失調，這樣會影響臟腑，而臟腑虛衰反映於外就是精神的倦怠，短氣少言，讓整個人看上去不在狀態。

養生湯水

▼二白五紅湯：補氣血、補腎精、補脾胃 （按圖👇👇👇）

保健穴位

▼足三里：健脾胃，補益氣血 （按圖👇👇👇）

氣血不足日常養生方法：

~調整生活作息，不要過於勞累

~遵照醫囑服用西洋參、黃芪、當歸等具有補氣功效的中藥

~日常可多吃山藥、枸杞等食物進行調理

每個人對變老都有著不同的理解，但變老是一種不可逆的過程，我們無法反抗，但也無需害怕。知道這些都是不可抗、不可逆的自然定律，選擇心平氣和地面對包括身體在內各方面的變化，不要為此徒增焦慮。

健福堂註冊中醫師畢麗虹（撰文者提供）

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