【經痛】阿Sa曾經痛入院靠三棗茶改變人生？治經痛3茶療按穴都得

經痛是不少女性的惡夢，每月總有幾天肚子隱隱作痛，嚴重者更可能寸步難行，甚至暈倒。阿Sa（蔡卓妍）在社交平台表示，自己亦曾經歷經痛，但自從朋友介紹她飲三棗茶之後，便不再受經痛困擾。究竟三棗茶有什麼功用？除了三棗茶外，還有什麼改善經痛的食療及方法？

阿Sa（蔡卓妍）在社交平台表示，自己亦曾經歷經痛，不過靠三棗茶改善情況，人生從此不一樣。

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▼阿Sa因為經痛有幾困擾？她飲用的三棗茶是什麼？（按圖👇👇👇）

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健福堂註冊中醫師廖瑾璞指出，紅棗、南棗、蜜棗三種棗合用有健脾益胃、補氣血、養血安神、潤肺生津、滋陰潤燥的功效。

▼三棗茶食療（按圖👇👇👇）

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南棗健脾益胃、補氣血的效力最佳而藥性平和；而蜜棗的健脾益胃、補氣血最弱，而糖分最高；紅棗性溫，對怕冷、四肢冰冷、面色蒼白經痛者最好。結合以上三種棗的優缺點，三棗茶適合長期手腳冰冷、怕冷、來經前後腰痠背痛、喜飲熱飲、面色蒼白、舌淡白的經痛女士。



三棗茶宜月經後的第二日至五日時連續飲用三日，下月再重覆，可飲至症狀緩解為止。需要留意的是，此茶飲不可在經期前或經期中飲用，因補益滋膩之品會令月經瘀滯不通。

不少女性都會經歴經痛、月經失調情況，飲用三棗茶有健脾益胃及補氣血的功效。(freepik)

此外，三棗茶亦適合氣管容易過敏及肺虛津少人士，即面色蒼白、易感冒、鼻水質清稀色白、咳聲低微、舌淡白等人士，以及經常熬夜男女，尤其是除熬夜外再加平時工勞累、有腰痠背痛、下肢無力等症狀都適合服用。

不過，由於三棗均有糖分，不適合糖尿病人士，而椰棗非傳統中藥，中醫對這種材料沒有太多研究，不確定是否可取代蜜棗的功效。此外，孕婦需飲前亦應先諮詢中醫。

廖醫師表示，阿Sa三棗茶的材料和做法基本正確，但有以下地方可以改善。

1.用20分鐘煮藥效更好

2.可以加6-8粒枸杞子，增加補肝血、滋腎陰的功效

3.如飲用者平時易上火，即有口臭、脾氣暴躁、大便乾等症狀，可把紅棗分量減半。

除了三棗茶外，還有不少食療有助改善經痛，大家可以按個人體質選擇適合的茶飲。

▼紅糖薑茶：健脾袪濕、溫經散寒（按圖👇👇👇）

不宜：濕熱鬱結者，如經前或經期小腹刺痛而有灼熱感、經色黯紅穢臭、質地粘稠。

▼桂花茶：溫中散寒（按圖👇👇👇）

不宜：平日易口苦、咽痛、小便短赤的熱底人士及孕婦。

▼桑寄生蓮子蛋茶：補氣血、益肝腎、寧心安神（按圖👇👇👇）

不宜：口乾口苦、口舌糜爛潰瘍、口臭咽痛、大便乾燥、小便短黃等陰虛火旺人士

按穴調經止痛

▼此外，女性亦可以按以下4個穴位幫助調經養血（按圖👇👇👇）

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部份穴位孕婦禁用，若要使用需按醫生指示。

浸腳增強血液循環

另外，月經失調很多時候都與寒凝血瘀有關，浸腳則可以令人增強血液循環，達至暖宮補腎調經等作用（按圖👇👇👇）：

浸腳時可用水溫約攝氏35-40度的熱水，從雙足至小腿位置浸泡約15-20分鐘即可，同時可加入生薑、粗鹽、艾葉等浸腳。

暖敷腹部及腰部

月經失調的女士，也可使用暖水袋或艾灸盒，暖敷腹部和腰部，一日一次，每次15至30分鐘（按圖👇👇👇）：

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3分鐘消除子宮寒涼

《健康原因就在X》節目中，專家教大家做一套運動改善宮寒，每天只需做3分鐘，便可消除子宮寒涼，有效減輕經痛不適。

整個運動均以子宮為中心，將下半身分成3部分而組成3組運動，包括肚子周圍、腰部和大腿、膝蓋至腳尖。運動分別鍛煉不同部位的肌肉，從而促進整個下半身的血液循環。

注意：整套動作需要順序做，先促進子宮周圍、再促進臀部、大腿的血液循環，這樣可以幫助血液泵至上半身

▼動作一：（按圖👇👇👇）

▼動作二：有助促進腰部至大腿的血液循環（按圖👇👇👇）

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▼動作三：有助促進膝蓋至腳尖的血液循環（按圖👇👇👇）

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ViuTV亦曾有一個健康節目《維他命師》，請來中西醫、營養師等講解各種健康問題及奇難雜症，其中兩集就提到經痛，教大家中西方的經痛食療：（按圖👇👇👇）