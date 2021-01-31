行路姿勢｜姿勢錯傷腰膝　4種鞋墊磨蝕方式一睇就知扁平足O型腳？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-31 17:02

我們決定要換新鞋，常常是因為外觀舊了、變形了等等原因，但其實，一雙鞋子穿久了，我們最應該關心的是鞋墊，鞋墊可以讓我們檢視自己的走路方式是否正常，畢竟，錯誤方式走路久了，膝、髖、腰等其他身體部位都會受到影響。

每個人的走路姿勢不同、習慣不同，鞋墊磨損的情況，也就不盡相同。從醫學角度來看，鞋墊磨損的程度和位置，也可以反映你的健康狀況。大家可以翻出自己常穿的運動鞋，因為鞋墊比較軟，比較容易觀察。

正常磨損方式

正常人的鞋墊從後外側開始磨損，因為正常人走路，是腳跟先著地，然後身體的重心在腳掌上一路向前，逐漸由腳跟到腳掌再到腳尖。在這樣的行走過程中，腳跟後外側所受到的摩擦力比較多，所以一般人的鞋墊，應該是從後外側開始先出現磨損。

另外，正常人的雙足應該是保持平衡的，所以左右兩側鞋底的磨損情況，應該不會有太大差異，磨損的區域也是對稱的。

4種非正常的鞋墊磨損方式（按圖了解）：

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4類非正常磨損要注意

1. 後外側磨損太嚴重－高弓足、O型腿

一般情況下，鞋墊的後外側磨損很正常，但如果磨損太嚴重，就另當別論了。這類人多半是兩腿的膝關節向外分離，才會導致小腿脛骨向內翻轉一定角度，如果嚴重的話，就是所謂的O形腿了。

此外，高弓足也會合併有跟腳的骨內翻，足跟外側承受較大應力，也會加重鞋的外側磨損。

2. 後內側磨損：扁平足、膝外翻（X型腿）

如果內側的鞋墊出現明顯磨損，可能是膝外翻或扁平足造成的。扁平足還會使腳部的彈性作用降低，讓小腿肌肉過度工作而更加緊繃，進而導致頻繁抽筋，或者內側踝關節腫脹。這種走路方式也會導致前骨盆傾斜，隨著年齡增長，對脊椎傷害會比一般人要大。

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3. 不對稱磨損：長短腳

有些人髖關節有問題，走路會用臀部的力量「拖著腳走路」由於常常拖腳走，兩腿動作不一，一邊踩一邊拖，造成踩的一邊磨損小，拖的一邊磨損大。此外，不對稱磨損也可能是雙腳長度不等所導致的，長短腳的成因除先天性外，還可能是骨盆傾斜。

4. 整體磨損：扁平足

如果你發現，自己鞋墊幾乎整體磨損，那扁平足的可能性很大。扁平足腳的彈性小，腳中心直接接觸地面，整個腳面都處於受力中，導致鞋底磨損嚴重。

留心即可，不用過度緊張！

其實，大部分人的鞋墊磨損都會有點偏差，不會那麼精準的只壞後外側，並不是說大家的骨頭都有問題，可能只是多數人走路習慣不太好，身體是沒有問題的。

但是也有少部分人，磨得太厲害，比如一雙鞋在2~3個月內鞋墊就磨到破，或者磨損程度不對稱，又或者長期站立、走路會腰酸背痛，那就仔細看看自己的鞋墊，透過這些蛛絲馬跡找原因吧！

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（01製圖）

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