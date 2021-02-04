消委會賀年食品檢測｜Mr.s Fields曲奇1塊=2粒糖？蛋卷呢款最低脂

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-04 19:24

曲奇、蛋卷和蝴蝶酥都是賀年送禮之選，別看輕這些賀年小食體積細細，其實暗藏高糖、高脂陷阱。消委會曾就這些賀年食品進行檢測，哪些食品較高糖？哪些食品較高脂？選購時又有什麼需要注意？

選購賀年食品時，不少人會留意包裝上的營養標籤作為參考，但原來標示着的成分含量，未必與事實相符！消委會曾就市面上的賀年食品作檢測，在百貨公司、烘培店、酒店、商店、專櫃等地方搜集了58款曲奇和甜酥餅樣本，包括附有營養標籤的預先包裝樣本、非預先包裝或獲豁免營養標籤的預先包裝樣本。

檢測結果發現，部分常見的賀年食品營養素含量與營養標籤差距極大，其中一款曲奇的鈉含量更比標示值高出127%。

曲奇是新年送禮常用的禮品。（資料圖片）

朱古力曲奇糖分最高

據食安中心資料，每100克固體食物含超過15克糖屬「高糖食物」。在消委會的檢測中，朱古力味曲奇樣本的平均糖含量最高，當中預先包裝的Merba White Chocolate & Cranberry Cookies和美國菲爾斯曲奇Mr.s Fields三料朱古力曲奇，更超出世衛建議的每日上限（50克）的8成，即每100克分別含糖43.3和49克，相等於8.66-9.8粒方糖。以每塊曲奇15-20克計算，吃一塊差不多吃了2粒糖！

▼消委會檢測朱古力味曲奇糖分含量，最低糖分的是「Chips Ahoy Chocolate Chip Cookies Original」，但每100克也含有約5粒方糖：（按圖👇👇👇）

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蛋卷邊款最高糖？

蛋卷的糖分亦不遑多讓，糖分最高的蛋卷每100克有足足7粒方糖，要注意食用分量！

▼消委會檢測蛋卷糖分含量 ，最高糖分的為「德成號特製家鄉雞蛋卷」：（按圖👇👇👇）

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攝取太多糖分，除了會使體重上升，更會令皮膚變差，例如經常出現暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化。除此之外，更有可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病。一旦患上糖尿病，更會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。因此，進食時要注意分量！

挑選合適的拜年賀禮也是一門學問。（GettyImages）

曲奇高脂小心壞膽固醇？

由於曲奇和甜酥餅大多含有牛油，使脂肪含量增加。根據食安中心，每100克固體食物含超過20克總脂肪便屬「高脂食物」，而檢測中的蝴蝶酥、千層酥和原味或牛油味曲奇，最低的總脂肪含量已超過20克總脂肪，都屬「高脂食物」。

▼消委會檢測蝴蝶酥/千層酥的總脂肪含量，「檀島咖啡餅店蝴蝶酥」為這類別最高脂的蝴蝶酥：（按圖👇👇👇）

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▼消委會檢測原味曲奇/牛油味曲奇總脂肪含量，最高脂的是「Glico Shall we? Excellent Ferment Butter Cookie」，每100克有36.2克總脂肪。（按圖👇👇👇）

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高脂食物一般卡路里較高，如果脂肪囤積在肚腩，形成蘋果身型，會降低胰島素敏感度，增糖尿病風險。攝取過多飽和脂肪和反式脂肪亦使壞膽固醇水平上升，致高膽固醇、高血壓等慢性疾病。

選擇賀年食品4大貼士

新年拜年總不能兩手空空，消委會就提出了數個購買和進食貼士：

• 購買前留意食用期限、包裝是否完整

• 揀選非預先包裝的曲奇和甜酥餅時，留意曲奇表面有沒有異樣、變色或異味

• 存放曲奇和甜酥餅在陰涼位置，避免陽光直射

• 每次食用後盡快將包裝密封

▼消委會亦就安全食用測試、營養素含量和營養標籤的吻合度等點評賀年食品，有哪些食物總評滿分？（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：其他新年食品的注意事項（按圖👇👇👇）

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