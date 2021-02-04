魚腥草茶｜清熱毒抗炎消腫10大好處助戒煙？4款茶療加甘草治感冒

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-04 08:00

魚腥草是常用的一味中藥，搓碎後會帶有魚腥氣味因而得名。氣味雖不討喜，但卻有很多好處，當中以清熱解毒最為聞名。有中醫指出，魚腥草有降火、抗炎、消腫排膿，甚至改善泌尿系統炎症的功效，不過，由於性質微寒，不是人人合用。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫 廖慧君

魚腥草茶有清熱解毒、降火、抗炎、消腫排膿、利尿通淋（小便）、改善泌尿系統炎症等功效。(資料圖片)

魚腥草味辛，微寒，歸肺經。魚腥草對身體有很多功效，主要針對治療肺部炎症的疾病，最適合在天氣轉變，如轉季或溫差大，也適合春秋季節飲用。

▼魚腥草茶知多啲！（按圖 👇👇👇）

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魚腥草功效

魚腥草茶可改善的肺部炎症主要包括肺癰吐膿（熱毒瘀結於肺，以致肺葉生瘡），會出現咳嗽、胸痛、發熱和吐痰腥臭，甚至咳吐膿血為特徵，亦即是西醫的肺膿腫、化膿性肺炎、支氣管擴張症等疾病。適合痰多色黃、痰多而喘嗽、舌苔黃膩等人士飲用

此外，魚腥草茶有清熱解毒、降火、抗炎、消腫排膿、利尿通淋（小便）、改善泌尿系統炎症等功效。

平時飲用魚腥草茶亦有助預防感冒及肺熱痰多問題。臨床上亦有研究指出，魚腥草有助戒煙，對於吸煙過多的人士，每天喝用小量魚腥草茶， 有助減輕煙癮，預防慢性咽喉炎、氣管炎甚至肺癌等。

由於性質微寒，故不適合體質虛寒（怕冷、四肢不溫、喜暖飲、面唇蒼白等），以及脾胃虛弱（飯後易腹脹、面色萎黃、曖氣、大便稀溏、食慾不振、神疲乏力、形體瘦弱等）人士服用。

魚腥草茶療

▼魚腥草茶: 清熱解毒、消炎排膿、利尿通淋（按圖 👇👇👇）

▼抗炎利咽感冒茶：清熱解毒、消炎利咽止痛（按圖 👇👇👇）

▼ 清痘消炎茶：清熱解毒、消腫排膿止痛的作用（按圖 👇👇👇）

▼利尿通淋茶：清熱解毒、利尿通淋、改善泌尿系統炎症如尿道炎（按圖 👇👇👇）

飲用魚腥草茶注意事項

飲用魚腥草茶時，需要注意烹調時間，且不宜長期大量飲用。

▼注意事項（按圖 👇👇👇）

1.魚腥草性涼，不宜天天飲用， 服用過多易傷脾胃，症狀緩解就要停止飲用。

2.不宜煮太久，因為烹調過久，藥草中的精油成分會被揮發，同時功效會降低，一般烹煮時間為10-20分鐘以內。

3.吸煙的人士，可每天飲用小量魚腥草茶。每天用5-10克魚腥草焗水300毫升，反覆沖焗全天飲用，有助改善咳嗽痰多問題。

4.若持續飲用時出現不適，應立即停服。

健福堂中醫診所註冊中醫廖慧君 （撰文者提供）

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