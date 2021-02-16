【女性恩物】咖啡有助護肝、減體脂？多喝傷身　全面剖析咖啡優劣

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-16 11:05

無論繁忙的上班時間，抑或是假期消遣，不少女性總喜愛來杯提神的咖啡，迎接新一天的來臨。除了迅速回復精神的作用以外，飲用咖啡對人體健康亦有十分神奇的功效。但有部分人士則認為咖啡傷身，不宜多喝。到底孰是孰非？現在為大家全面剖析咖啡的利與弊，各位「咖啡迷」須多加留意！

（圖片：Davidoff）

喝咖啡的八大好處

１. 提神醒腦

咖啡因進入大腦後，阻擋名為「腺苷」的抑制性神經傳遞物質，可暫時驅走睡意，引起興奮作用。另外，適量的咖啡因能夠提高腎上腺素的分泌，刺激腦部的中樞神經系統，使人可以高度集中，增強思考及反應力，從而提升工作或學習效率。

（圖片：commons.wikimedia）

２. 抗抑鬱

咖啡中含有「色胺酸」，是八種人體必需的胺基酸之一。淺度烘焙的咖啡豆，「色胺酸」的指數較高。飲用後可提升腦部血清素、褪黑激素的水平，有助調節心情、紓緩緊張的情緒。有南韓的醫學研究發現，每日飲用一杯咖啡，患上抑鬱的風險會大大減低約五成。

３. 改善身體活動力、燃燒脂肪

多項研究證實，咖啡因能提升人體新陳代謝率約3-11%。而綠原酸則有減慢糖分吸收的功能，防止脂肪積聚，有助控制體重。每日飲用2-3杯咖啡的女性，平均的體內脂肪百分比會降低2.8%。咖啡更會在體內產生脂肪酸，增加運動時的能量及持久力。於健身前半小時飲用，可加速身體燃燒脂肪。 但建議只攝取黑咖啡，若加入過量的奶精、糖，熱量相對會提高，就會失去燃脂的功效。

（圖片：Shutterstock）

４. 消除水腫

咖啡具有利尿作用，可排走體內多餘水分，飲用後可令浮腫的臉龐回復緊緻輪廓。

５. 止痛功效

偏頭痛一發作，患者會坐立不安，難以集中。偏頭痛時血管會擴張，咖啡具有收縮血管的作用，限制血流量，而達到輕微止痛的效果。但如果攝取過量，超越本身承受能力，反而會加劇痛楚。

（圖片：Freepik）

６. 保護肝臟

肝臟是人體重要器官，負責消化及代謝。一旦出現問題，身體便會出現異常。有研究指出，每日飲用四杯咖啡或以上，罹患肝硬化的機率將大幅降低八成。

７. 防衰老、預防多種疾病

咖啡中的單寧酸，是天然的抗氧化劑，可以有效抑制自由基的活動，防止人體細胞組織受破壞，而影響代謝功能。 單寧酸可減慢葡萄糖進入血液的速度，避免出現胰島素抗性的情況，降低患上第二型糖尿病的風險。而且，單寧酸能保護內皮細胞，維持血管的暢通、彈性，從而預防動脈硬化、高血壓及中風等疾病。

８. 減低患失智症、柏金遜症的風險

以上兩個神經退化疾病，皆因神經傳導物質「多巴胺」失衡所致。研究顯示，咖啡可刺激「多巴胺」的分泌，患上失智症及柏金遜症的機率會降低約六成。

（圖片：heho）

怎樣攝取咖啡才算適量？

雖然咖啡已經成為大部分民眾的日常必需，但以健康成人為例，一天切勿攝取超過300毫克的咖啡因，以免對身體造成負面影響。不同體質可攝取的份量都有分別，宜多加留意。

過量攝取咖啡 造成五大壞處

１. 心悸

部分體質人士不宜飲用咖啡，如心律不齊、高血壓的患者等。咖啡因有興奮作用，攝取後會讓心臟快速收縮，出現不適。

（圖片：Shutterstock）

２. 影響睡眠

咖啡因的提神功效，一般持續3-5小時。實際上是因人而異的，按照身體代謝咖啡的速度而定。如果睡前飲用，很大可能會導致失眠問題。

３. 體內水分、鈣質流失

咖啡因是一種弱性利尿劑，排便次數增加會導致水分流失，若不及時補充，會造成皮膚乾燥及口乾的情況。加上咖啡因會抑制人體鈣質吸收，甚至引發骨質疏鬆症。青少年或老年不宜飲用過量、一天攝取量建議為100毫克。

４. 引致胃潰瘍

咖啡會刺激胃酸的分泌，如長期空腹飲用，腸胃受侵蝕的機率會倍增。嚴重的話，將會導致胃潰瘍。

５. 早產危機

台灣的研究指出，孕婦每日的咖啡因攝取量不應超過200毫克。若飲用過量，可能提高嬰兒出生體重過輕及早產的風險。

（圖片：storm.mg）

咖啡因含量的高低決取於不同因素，包括咖啡豆種類大小、烘焙方法、沖泡方式、時間、溫度等。適量攝取咖啡對大家的健康都有益處，但不排除有部分體質人士不宜飲用。如有任何疑問，最好還是先諮詢醫生。