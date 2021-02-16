黃斑病變｜胡楓望大廈彎曲以為眼老化　致盲高危預防5招蛋黃粟米

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-16 19:33

胡楓（修哥）表示自己患上黃斑病變，並積極接受治療。他在4年前已發現視覺出問題，視物會「歪歪曲曲」。黃斑病變是三大致盲眼疾之一，別以為老年人才會出事，黃班病變亦有年輕化趨勢，三高更是高危因素，如何減低患病風險？平日吃什麼食物有助預防？

▼胡楓（89歲）去年發現患上黃斑病變，接受治療後已康復。（按圖了解胡楓如何發現自己患上黃斑病變👇👇👇）

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黃斑病變三大致盲眼疾

黃斑病變與白內障及青光眼為全球三大致盲眼疾之一，一旦得病，便可導致視力模糊、視力下降、看物件會變形扭曲，嚴重甚至會導致失明。據香港眼科學會估計，全港現時約有50多萬患者，每年確診個案持續上升。

一般人常視黃斑病變為一㮔「老人病」，以為它只是長者才會患上的眼疾，但其實此病已有年輕化趨勢，而且三高、BMI超標及吸煙等原因更會加劇患病風險。

黃斑病變自我檢測

胡楓去年發現患上黃斑病變時，看事物會變得彎彎曲曲； 以下測試有助自我檢測是否有機會已患上黃斑病變。

▼黃斑部病變小測試（按圖了解👇👇👇）

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黃斑病變成因

黃斑點位於視網膜中心，且是最敏感的地區，若然出現老年黃斑病變，會使中心視力下降，甚至產生影像變形、扭曲，更會影響患者辨別顏色的能力等。

黃斑病變是導致失明的殺手之一，尤其年長患者很多時會伴隨老花和白內障，因而容易忽略症狀，延誤治療的黃金時期。此病過去一直被標籤為老人病，但事實上已有年輕化現象，特別是有「三高」或吸煙習慣的人，更易未老先「中招」。

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黃斑病變分乾性和濕性：

乾性黃斑部病變：指在黃斑部出現一些沉積物，人數約佔患者九成。

濕性黃斑部病變：指黃斑部下方的脈絡膜長出不正常的新生血管，滲漏液體進視網膜並破壞黃斑部感光細胞。

▼乾性和濕性年齡相關性黃斑部退化病變症狀（按圖了解👇👇👇）

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雖然多數人都是乾性的黃斑部病變，但乾性的黃斑部病變有機會演變成濕性的黃斑部病變，而引發永久性視力喪失，需要趕緊接受積極治療！

黃斑病變預防方法

想從生活習慣及飲食等方面入手保護黃斑區，不妨參考眼科專科醫生葉佩珮的意見，從5大方面護眼，減緩黃斑病變對視力造成影響。

▼減緩黃斑退化貼士（按圖了解👇👇👇）：

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1.多進食含抗氧化及豐富維生素的食物（Balanced Diet）

Ａ. 葉黃素及玉米黃質

來源包括深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、玉米、蛋黃等。

Ｂ. 維他命E

來源包括果仁、種子、菜油等。

Ｃ. 維他命C

來源包括大部分蔬果，如奇異果、橙、西蘭花等。

維生素C是對人體非常有益的營養，對保護眼睛健康亦大有幫助，橙就是其中一種含豐富維生素C的食物。（Christine Wehrmeier/unsplash）

D. 鋅

來源包括牛肉、豬肉、海鮮等。

Ｅ. 花青素

來源包括藍莓、黑加侖子、山桑子等。

2.服食營養補充品（Nutrient Supplement）

過往沒有確實數據指哪些營養補充品能有效減緩黃斑退化，但由美國國家眼科研究所主導的「老年眼疾研究」（Age-Related Eye Disease Study；包括AREDS及AREDS2）近年證實，如每日服用推薦劑量的指定營養成份（見下圖），有效令高風險人士（即其中一隻眼睛已患濕性老年黃斑病變或已出現中等至嚴重的乾性老年黃斑退化者）進展為嚴重的濕性老年黃斑病變的風險降低25%。

AREDS 2 營養成分指標（01製圖）

不過，雖然以上營養成分能夠延緩黃斑病變造成的視力惡化，但任何的營養補充品實際上都是以保護細胞為目標，而非治療眼疾，所以在服用高劑量營養補充劑之前，建議先諮詢眼科醫生。

3.注意紫外線對黃斑區的傷害（UV Block）

眼睛長期暴露於陽光下，會增加患上黃斑病變的風險。因此，進行戶外活動時，建議配戴棕褐色的太陽眼鏡，以阻擋紫外線直接照射黃斑點。

4.戒煙以停止損害黃斑點健康（Quit smoking）

吸煙是患上老年黃斑病變的重要因素，有吸煙習慣的人士罹患黃斑病變的機會比一般人高兩倍，原因是吸煙有機會對眼睛的血液循環構成影響，也可能會刺激血管增生，引起黃斑病變，因此應盡早戒煙。

有吸煙習慣的人是患老年黃斑病變的高危一族，因此戒煙就是最直接的預防方法之一。（視覺中國）

5.減輕體重（Weight reduction）

乾性及晚期老年黃斑病變與身體質量指數（BMI）有密切關係，BMI高的人士患病機會較大，所以平日要多做運動，控制三高指數及體重，以減低患老年黃斑病變的風險。

乾性及晚期老年黃斑病變與身體質量指數（BMI）有密切關係，BMI高的人士患病機會較大。（資料圖片）

黃斑病變治療方法

除了調整生活型態及攝取有益眼睛的食物之外，還有一些針對眼睛的治療策略能處理黃斑部病變。像是：

眼球內注射抗血管新生藥物（Intravitreal Injection of Anti-VEGF）：將藥物以極細的針頭注射到眼球玻璃體。注射的藥物會與血管內皮生長因子結合，阻斷血管內皮生長因子，阻止血管新生。

光凝固雷射療法（Laser Photocoagulation）：用雷射光凝固滲漏的視網膜，避免血管新生。

每年驗眼一次

隨著年紀增長，黃斑部更容易生病，平時還是要節約用眼時間，別太常當低頭族，總是近距離用眼，當其中一眼睛發生濕性黃斑部病變，另一眼的罹患機率會大幅提升！

眼科專科醫生葉佩珮亦指，一般正常人會建議每年驗眼一次，而50歲以上長者，特別是同時患三高的人士就更應加強檢查，如檢查後發現有任何問題亦要因應情況定期覆診，確保即使出現病變，仍可盡早治療，保存良好視力。

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