膀胱炎｜尿急又痛只流幾滴？預防10要點別再忍尿多吃提子蔓越莓！

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-25 10:02

許多女性可能都經歷過這樣的問題，明明覺得尿急衝到廁所，但是卻尿不出來，或是只尿了幾滴、尿尿時覺得很痛很不舒服、甚至擦拭的時候還看到血絲，可能就是得了膀胱炎（Cystitis），或是其他泌尿道感染（Urinary Tract Infection，簡稱UTI）。泌尿道感染分為下泌尿道感染及上泌尿道感染，下泌尿道感染包含膀胱炎或尿道炎（Urethritis），上泌尿道感染則是腎盂腎炎（Acute Pyelonephritis）。你也擔心自己是不是得了膀胱炎嗎？本文為你介紹膀胱炎的症狀、原因、治療方式和預防方法，一起來看看吧！ 文：徐佳蓁 醫學審稿：台灣註冊醫師吳振宇／Hello醫師

▼膀胱炎4種類（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

急性膀胱炎

急性膀胱炎是細菌侵入膀胱裡面，並且造成膀胱紅腫熱痛的一種發炎症狀。除了會產生頻尿、急尿、排尿疼痛，以及排尿後出血等症狀之外，病人也常常會感覺腰痠，或是下腹疼痛的現象，有些人也會尿出血、尿尿灼熱感的症狀。

單純性膀胱炎

此為最常見的泌尿系統感染疾病，感染的微生物為常見且無抗藥性的，每個婦女一生中，最少會經歷一次。典型的症狀即是頻尿、尿急，一直跑廁所，卻尿得不多。尿尿時會有燒灼感，甚至會痛。下腹部膀胱的位置，壓迫會有不舒服或疼痛的感覺。有些人較嚴重會有血尿出現。

復發性膀胱炎

大約有80%的病患是再度感染新的微生物。復發性膀胱炎如果是原來的細菌，一般在藥物治療停止後四到七天，即會有頻尿等症狀出現。如果相隔達一個月以上才有症狀發生，經常是再度感染所致。任何復發性膀胱炎，不管是孩童或成人，在接受六個禮拜的長期抗生素治療後，90%會痊癒；但如果治療失敗了，有必要進一步詳細做靜脈腎臟攝影、膀胱鏡檢查或膀胱機能檢查。

蜜月型膀胱炎

蜜月膀胱炎指的是女性因性行為頻繁，導致細菌經由尿道上行感染到膀胱而引起的急性膀胱炎。這是因為陰莖在陰道中進出時，會不斷推擠、按摩女性的尿道，會將陰道及肛門附近本來就存在的細菌推擠到膀胱裡。因此，蜜月膀胱炎和一般的細菌膀胱炎一樣，只要女性因為性行為而感染的膀胱炎，都可以這樣稱呼。蜜月膀胱炎的主要症狀是在性行為後幾個小時內，開始覺得小便有灼熱感、尿道刺痛、尿液帶血、下腹疼痛、小便頻繁，但每次只能尿一點點；嚴重時會覺得膀胱尿道像刀子在割。

相關文章：【尿急】夜尿多又尿急忍唔住 4條問題自我檢測是否膀胱過動症？👇👇👇

膀胱炎的原因

急性膀胱發炎通常在婦女較常見，男性病人較少，往往發生在老年人，以下列出特別容易感染膀胱炎的族群：

女性：女生發生膀胱炎的機會比男生高很多。主要是因為女生尿道比男生短，尿道口和陰道口及肛門口也很接近。所以，女生會陰部的細菌有較大的機會經由尿道口感染泌尿道。另外，女生因生理構造的關係，如廁行為不如男生方便，所以比較容易有憋尿的行為，這些都是造成感染的原因。

攝護腺肥大的男性：攝護腺肥大會妨礙膀胱尿液的排空，因而增加膀胱炎發生的機會。

停經後的婦女：停經後，因雌激素分泌減少，尿道粘膜變薄，對細菌的抵抗力變差，膀胱發炎的機會因而增加。

尿路結石：尿路結石和泌尿道感染常相互為因果關係。有尿路結石的人因尿液排出不順，容易尿路發炎；而尿路經常感染的人，也容易產生尿路結石。

長期使用導尿管的病患：導尿管是置於尿道和膀胱中的異物，當然會增加膀胱發炎的機會。

免疫功能降低者：血糖控制不佳的糖尿病病人是最常見的原因，但其他如愛滋病（Acquired Immunodeficiency Syndrome，簡稱AIDS），癌症（Cancer）等病人也可能有免疫功能降低的狀況。

膀胱炎的檢查

膀胱炎除了靠症狀判斷，醫師也可能要求病患做檢查。

- 尿液分析：檢查有無膿尿、菌尿或顯微血尿徵狀。 - 尿液培養：確認細菌種類，最常見為大腸桿菌。 - 血液培養：在上泌尿道感染時才有可能是陽性，代表有菌血症（Bacteremia）。 - 血液血清：檢查發炎指數。 - 腎臟超聲波：評估腎結構有無先天性異常、阻塞、結石或腫瘤。 - 靜脈注射腎盂攝影 / 電腦斷層等高階檢查：檢查腎臟、輸尿管、膀胱有無異常，對泌尿道阻塞或反覆性感染時執行。

膀胱炎的治療

急性膀胱發炎最好的治療方法，就是大量的喝水，並且趕緊就醫，使用抗生素治療。但如果症狀嚴重一些，醫師也可能配合採取其他治療方式：

- 藥物治療：一般使用廣效性抗生素，依尿液及血液培養菌種結果調整藥物。

- 手術治療：重複性感染且對抗生素有抗藥性，或其感染源為尿液逆流或阻塞時，則必須採外科手術治療 ，如腎切除術、腎盂截石術、輸尿管改道術、輸尿管成形術等。

單純性下泌尿道感染的病患使用口服抗生素約三到七天即可，治療時間長短依病人的症狀嚴重程度而有所不同；但上泌尿道感染且有全身症狀的病人，需要靜脈注射抗生素，直到退燒後再改為口服抗生素治療。

預防膀胱炎

除了治療，平時也要保持均衡的飲食，和維持良好的生活習慣，以下幾點注意像告訴你！

- 每天至少喝兩到三公升的水，可以增進泌尿系統的沖洗效果及尿液排出量。 - 憋尿會讓入侵的感染源有機會繁衍滋生，進而刺激膀胱壁，所以請避免憋尿。 - 養成良好的衛生習慣。 - 經期的衛生保養：女性在經期應勤加更換衛生棉，並著寬鬆舒爽的棉質褲，避免因為局部通風不良而滋生細菌。 - 均衡飲食，獲取足夠的熱量與營養。 - 酸化尿液，也就是讓尿液變酸可以抑制細菌滋長，預防尿道感染，幫助尿液變酸的食物如肉類、蛋、葡萄或是蔓越莓等酸性食物。 - 避免煙酒、酸辣等刺激性食物。 - 膀胱炎治療期間，和伴侶協調不要做愛。 - 適度休息、充分睡眠，以增加抵抗力的方法。 - 按時服藥：就算症狀減輕，不要自行增減或停用藥，以預防再復發。

相關文章：【尿道炎】尿頻小便痛尿道炎常發作或患糖尿病！3個壞習慣增風險

相關文章：【尿色】深啡缺水起泡因腸道炎？7種尿液看健康每日應小便幾次？

+ 17 + 17 + 17

延伸閱讀：

認識泌尿系統：功能構造與常見泌尿疾病

認識膀胱疾病：種類症狀及診斷治療

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：膀胱炎症狀：頻尿、尿尿有血的檢查及治療】