暗瘡｜生眉間心肺弱生額脾氣差　8個暗瘡位看警號生鼻翼要禁慾？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-26 17:02

人體的皮膚能反映五臟六腑的健康狀況，藉由痘痘的位置就可以推測出身體哪裡有問題。所以關注臉上痘痘的同時，也別忘了要注意這可能是身體發出的警訊。

▼8個痘痘對應器官位置（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 眉間：心、肺功能

原因：心肺功能不好，容易胸悶，心律不整，心悸。

改善：不要做太過激烈的運動，避免煙、酒、辛辣食品。

2. 鼻頭：消化系統

原因：胃火過盛，消化系統異常。

改善：少吃冰冷、油炸、重口味食物。飲食建議清淡。

鼻子屬脾胃，中醫所說的脾胃相當於西醫的消化系統。這個部位長痘痘，多與飲食有關，常見於愛吃高熱量食物，而且吃的口味比較重。

3. 臉頰：肺、肝功能（左肝右肺）

右邊痘痘原因：肺功能失常。

改善：注意保養呼吸道，儘量避免芒果、芋頭、海鮮等易過敏的食物。

左邊痘痘原因：肝功能不順暢，有熱毒。

改善：作息正常，保持心情愉快，且不要讓身體處在悶熱的環境中。

了解不同類型的暗瘡及治療方法：（按圖）

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4. 下巴：內分泌功能

原因：內分泌失調。

改善：少吃冰冷的東西。

5. 額頭：壓力大、脾氣差

原因：壓力大，脾氣差，造成心火和血液循環有問題。

改善：早睡早起，多喝水。

從中醫角度來說，額頭長痘痘是因為心火旺、血液循環和肝臟排毒不暢所致。如果你覺得最近脾氣很差，心情焦躁、心慌胸悶、睡不好，就是心火旺的徵兆。這類人心理壓力比較大，脾氣也不太好。

6. 太陽穴：吃太多加工食品

原因：太陽穴附近出現小粉刺、痘痘，表示你的飲食中包含了過多的加工食品，造成膽囊阻塞。

改善：需要進行體內大掃除、排毒。

7. 鼻翼：生殖系統

原因：與卵巢機能或生殖系統有關。

改善：不要過度縱慾或禁慾，多到戶外呼吸新鮮空氣。

8. 唇邊：宿便、便秘

原因：便秘導致體內毒素累積，或是使用含氟過量的牙膏。

改善：多吃高纖維的蔬菜水果。

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