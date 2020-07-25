【暗瘡】生額頭心火盛宜吃紅豆！睇位置吃對五色食物助排毒護膚

長痘痘是身體的毒素累積嗎？中醫認為人體內有很多毒素，只要是不能及時排出體外的或是對身體、精神產生不良作用的物質都可稱為是「毒」。這些毒素堆積在五臟，就會加速五臟衰老，由五臟所供養的身體各處，也會跟著衰老或是產生異狀。

根據中醫「五行理論」相生相剋的關係，「五臟」對應「五行」與「五色」，也就是「心、肝、脾、肺、腎」五臟，對應「火、木、土、金、水」五行，也對應「赤、青、黃、白、黑」五種顏色。而臉部也對應著「五臟」，《內經•五色》中提到：「肝熱病者，左頰先赤；心熱病者，顏先赤；脾熱病者，鼻先赤；肺熱病者，右頰先赤；腎熱病者，頤（下巴）先赤。」痘痘位置分別代表著五臟六腑的功能異常的可能，我們可透過運用五行五色的飲食調理，進行五臟的排毒養生，讓身體恢復健康。

痘痘長在這些地方，該吃什麼來調理?（點擊下圖了解）▼▼▼

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痘長額頭

對應：心，要吃紅色食物

導致額頭長痘痘的原因，大多與熬夜、失眠、壓力大、思慮過度，導致心火過旺，所造成的心神不寧、副交感神經失調有關。

建議日常飲食可多吃「紅色食物」，紅色為火，可以入心，補氣血，例如：紅豆、紅棗。

痘長鼻子

對應：脾胃，要吃黃色食物

若青春痘長在鼻頭、鼻樑或鼻子兩側，通常代表脾胃濕熱、消化不良。大多是飲食習慣嗜吃高熱量食物、油炸品，而且重口味、重鹹，又有吃宵夜習慣的人。

建議日常飲食可多吃「黃色食物」，例如：黃豆、南瓜、番薯，都有助調理脾胃，預防和改善鼻子區的痘痘困擾。

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痘長左臉頰

對應：肝，要吃綠色食物

左臉長痘痘一般是肝氣鬱結，肝功能不順暢。大多因為壓力太大、情緒不穩定所引起。

建議日常飲食可多吃「綠色食物」，例如：深綠色蔬菜、芹菜、奇異果和綠豆等，可疏肝理氣，促進肝經排毒。

痘長右臉頰

對應：肺，要吃白色食物

右邊臉頰則可能是肺部功能的問題，要注意呼吸系統，少抽煙，多呼吸新鮮空氣。另外因為右臉頰走肺經，平日作息不規律的人，肺火較旺，痘痘容易在右臉頰。

建議日常飲食可多吃「白色食物」，例如：白蘿蔔、白木耳、百合、杏仁等。

痘長下巴

對應：腎，要吃黑色食物

下巴長痘痘常見於「腎陰虛型」體質的人。女性的話與月經、內分泌有關，例如女性經常在月經來潮前有下巴長痘痘的情況。中醫認為內分泌系統的掌管器官在於腎，因此對於內分泌失調引發的痘痘問題，應先補腎。也要切記少喝點飲料，多喝點水排毒，盡量少吃寒冷的食物。

建議日常飲食可多吃「黑色食物」，例如黑木耳、海帶或黑棗。

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